Chihuahua

Chihuahua

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

6 x 85g

12 x 85g

Как рассчитать правильную порцию?
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Влажный корм ROYAL CANIN® Chihuahua паштет, предназначенный для щенков собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей собаки в питательных веществах. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf обеспечивает здоровый кишечный транзит вашей собаки. Корм содержит питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти. Благодаря особой консистенции ROYAL CANIN® Chihuahua в паштете обладает повышенной вкусовой привлекательностью и стимулирует аппетит самых привередливых собак породы Чихуахуа! Нежная текстура корма идеально подходит для Чихуахуа, облегчая процесс усвоения и способствуя оптимальному пищеварению. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Chihuahua паштет выпускается также в виде сухого корма. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ПРЕИМУЩЕСТВА

Здоровье кожи и качество шерсти

Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти.

Здоровое пищеварение

Рацион помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Высокая вкусовая привлекательность

Помогает удовлетворить аппетит чихуахуа.

Адаптированная текстура

Адаптированная текстура.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА