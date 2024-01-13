Влажный корм ROYAL CANIN® Chihuahua паштет, предназначенный для щенков собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей собаки в питательных веществах. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf обеспечивает здоровый кишечный транзит вашей собаки. Корм содержит питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти. Благодаря особой консистенции ROYAL CANIN® Chihuahua в паштете обладает повышенной вкусовой привлекательностью и стимулирует аппетит самых привередливых собак породы Чихуахуа! Нежная текстура корма идеально подходит для Чихуахуа, облегчая процесс усвоения и способствуя оптимальному пищеварению. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Chihuahua паштет выпускается также в виде сухого корма. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.