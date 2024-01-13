Maxi Adult 5+

Maxi Adult 5+

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 5 лет

Доступные размеры

4kg

15kg

18kg

Как рассчитать правильную порцию?
Найти продавца

Поддержание жизненной энергии

Адаптированное содержание питательных веществ помогает поддерживать жизненную энергию собак крупных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Поддержание костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Здоровое пищеварение

Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Корм для собак в возрасте с 5 до 8 лет. <br>Полнорационный сухой корм для стареющих собак крупных размеров (вес собаки от 25 до 45 кг) в возрасте от 5 до 8 лет.<br>Адаптированное содержание питательных веществ помогает сохранять нормальное функционирование организма у собак крупных пород, проявляющих первые признаки старения. Содержит специальный комплекс антиоксидантов, способствующий нейтрализации свободных радикалов.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt