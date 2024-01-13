Maxi Adult 5+
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 5 лет
Доступные размеры
4kg
15kg
18kg
Поддержание жизненной энергии
Адаптированное содержание питательных веществ помогает поддерживать жизненную энергию собак крупных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|26 кг
|325 г (3+4/8)
|369 г (4)
|28 кг
|344 г (3+5/8)
|390 г (4+1/8)
|30 кг
|362 г (3+7/8)
|411 г (4+3/8)
|32 кг
|380 г (4+2/8)
|432 г (4+5/8)
|34 кг
|397 г (4+2/8)
|452 г (4+7/8)
|36 кг
|415 г (4+3/8)
|471 г (5)
|38 кг
|432 г (4+5/8)
|491 г (5+2/8
|40 кг
|449 г (4+6/8)
|510 г (5+4/8)
|42 кг
|466 г (5)
|529 г (5+5/8)
|44 кг
|482 г (5+1/8)
|548 г (5+7/8)
|*мерний стакан 240 мл - 94 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Корм для собак в возрасте с 5 до 8 лет. <br>Полнорационный сухой корм для стареющих собак крупных размеров (вес собаки от 25 до 45 кг) в возрасте от 5 до 8 лет.<br>Адаптированное содержание питательных веществ помогает сохранять нормальное функционирование организма у собак крупных пород, проявляющих первые признаки старения. Содержит специальный комплекс антиоксидантов, способствующий нейтрализации свободных радикалов.