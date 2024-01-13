Maxi Dermacomfort
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом от 26 до 44 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям
Доступные размеры
3kg
10kg
12kg
Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители
Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.
Формула для уменьшения раздражений
В состав входят жирные кислоты омега-3 и омега-6, в том числе ГЛК (гамма-линоленовая кислота), ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), которые помогают питать и поддерживать чувствительную кожу. Продукт содержит необходимые питательные вещества для здоровья кожи и красоты шерсти собаки.
Доказанная эффективность
91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца * * Внутреннее исследование Royal Canin
Что еще вы можете сделать для вашей собаки?
Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|26 кг
|276 2+6/8
|253 2+4/8 +1
|319 3+1/8
|297 3+1
|32 кг
|322 3+2/8
|299 3+1
|373 3+6/8
|350 3+4/8+1
|38 кг
|366 3+5/8
|344 3+3/8+1
|424 4+2/8
|402 4+1
|44 кг
|409 4
|386 3+7/8+1
|473 4+6/8
|451 4+4/8 +1
|мерный стакан - 240 мл.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Корм для собак с чувствительной кожей, склонной к раздражениям и зуду. <p>Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители. Сильный зуд может быть причиной повреждения кожи.<p>Формула содержит омега-3 и -6 жирные кислоты, включая ГЛК, ЭПК и ДГК, для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти.