Maxi Dermacomfort

Maxi Dermacomfort

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом от 26 до 44 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям

Доступные размеры

3kg

10kg

12kg

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Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители

Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.

Формула для уменьшения раздражений

В состав входят жирные кислоты омега-3 и омега-6, в том числе ГЛК (гамма-линоленовая кислота), ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), которые помогают питать и поддерживать чувствительную кожу. Продукт содержит необходимые питательные вещества для здоровья кожи и красоты шерсти собаки.

Доказанная эффективность

91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца * * Внутреннее исследование Royal Canin

Что еще вы можете сделать для вашей собаки?

Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Корм для собак с чувствительной кожей, склонной к раздражениям и зуду. <p>Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители. Сильный зуд может быть причиной повреждения кожи.<p>Формула содержит омега-3 и -6 жирные кислоты, включая ГЛК, ЭПК и ДГК, для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти.