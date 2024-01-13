Продукт ROYAL CANIN® Maxi Puppy создан с учетом потребностей щенков крупных пород собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг). Он подходит щенкам в возрасте от 2 до 15 месяцев. ROYAL CANIN® Maxi Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий, в частности, витамин Е и поддерживающий иммунную систему щенка в период ее развития. Комбинация белков L.I.P., известных своей высокой усвояемостью, а также пребиотиков (ФОС) способствует нормальной работе пищеварения. У щенков крупных пород собак период роста длится долго. В это время они нуждаются в адаптированном питании. ROYAL CANIN® Maxi Puppy отличается умеренным уровнем калорийности, отвечающим потребностям вашего щенка. Вы можете выбрать один из продуктов гаммы ROYAL CANIN® Maxi Puppy, с учетом образа жизни вашего щенка. Для активных щенков с высокими энергетическими потребностями мы рекомендуем ROYAL CANIN® Maxi Puppy Active.