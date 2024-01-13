Maxi Puppy

Maxi Puppy

Сухой корм для собак

￼Корм сухой полнорационный для щенков пород крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте до 15 месяцев

Доступные размеры

50 g

1 kg

4 kg

10 kg

15 kg

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Продукт ROYAL CANIN® Maxi Puppy создан с учетом потребностей щенков крупных пород собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг). Он подходит щенкам в возрасте от 2 до 15 месяцев. ROYAL CANIN® Maxi Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий, в частности, витамин Е и поддерживающий иммунную систему щенка в период ее развития. Комбинация белков L.I.P., известных своей высокой усвояемостью, а также пребиотиков (ФОС) способствует нормальной работе пищеварения. У щенков крупных пород собак период роста длится долго. В это время они нуждаются в адаптированном питании. ROYAL CANIN® Maxi Puppy отличается умеренным уровнем калорийности, отвечающим потребностям вашего щенка. Вы можете выбрать один из продуктов гаммы ROYAL CANIN® Maxi Puppy, с учетом образа жизни вашего щенка. Для активных щенков с высокими энергетическими потребностями мы рекомендуем ROYAL CANIN® Maxi Puppy Active.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Поддержание иммунитета

Фаза роста – ключевой период в формировании иммунитета щенка. На этом этапе иммунная система щенка развивается постепенно. Корм MAXI PUPPY способствует формированию естественных механизмов защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, в том числе витамина Е. *Франция, патент №EP1146870.

Здоровая пищеварительная система

Комплекс питательных веществ, включающий высококачественные белки (L.I.P.*) и пребиотики (фруктоолигосахариды), благоприятно воздействует на пищеварительную систему, поддерживая баланс кишечной флоры и оптимальную консистенцию стула. *Специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.

Длительный период роста - умеренная калорийность

Умеренная калорийность соответствует энергетическим потребностям щенков собак крупных размеров во время продолжительного роста.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА