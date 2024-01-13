Maxi Puppy
Сухой корм для собак
￼Корм сухой полнорационный для щенков пород крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте до 15 месяцев
Доступные размеры
50 g
1 kg
4 kg
10 kg
15 kg
Продукт ROYAL CANIN® Maxi Puppy создан с учетом потребностей щенков крупных пород собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг). Он подходит щенкам в возрасте от 2 до 15 месяцев. ROYAL CANIN® Maxi Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий, в частности, витамин Е и поддерживающий иммунную систему щенка в период ее развития. Комбинация белков L.I.P., известных своей высокой усвояемостью, а также пребиотиков (ФОС) способствует нормальной работе пищеварения. У щенков крупных пород собак период роста длится долго. В это время они нуждаются в адаптированном питании. ROYAL CANIN® Maxi Puppy отличается умеренным уровнем калорийности, отвечающим потребностям вашего щенка. Вы можете выбрать один из продуктов гаммы ROYAL CANIN® Maxi Puppy, с учетом образа жизни вашего щенка. Для активных щенков с высокими энергетическими потребностями мы рекомендуем ROYAL CANIN® Maxi Puppy Active.
Поддержание иммунитета
Фаза роста – ключевой период в формировании иммунитета щенка. На этом этапе иммунная система щенка развивается постепенно. Корм MAXI PUPPY способствует формированию естественных механизмов защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, в том числе витамина Е. *Франция, патент №EP1146870.
Здоровая пищеварительная система
Комплекс питательных веществ, включающий высококачественные белки (L.I.P.*) и пребиотики (фруктоолигосахариды), благоприятно воздействует на пищеварительную систему, поддерживая баланс кишечной флоры и оптимальную консистенцию стула. *Специально отобранные белки с высокой степенью усвояемости.
Длительный период роста - умеренная калорийность
Умеренная калорийность соответствует энергетическим потребностям щенков собак крупных размеров во время продолжительного роста.
|Вес взрослого животного
|26 кг
|-
|30 кг
|-
|35 кг
|-
|40 кг
|-
|44 кг
|-
|Возраст (месяцы)
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|2 м
|264
|3+3/8
|273
|3+4/8
|285
|3+5/8
|297
|3+6/8
|307
|3+7/8
|3 м
|326
|4+1/8
|343
|4+3/8
|364
|4+5/8
|386
|5
|403
|5+1/8
|4 м
|354
|4+4/8
|374
|4+6/8
|399
|5+1/8
|424
|5+4/8
|444
|5+6/8
|5 м
|380
|4+7/8
|413
|5+2/8
|453
|5+6/8
|494
|6+3/8
|526
|6+6/8
|6 м
|404
|5+1/8
|449
|5+6/8
|504
|6+4/8
|556
|7+1/8
|597
|7+
|8 м
|374
|4+6/8
|418
|5+3/8
|470
|6
|523
|6+6/8
|595
|7+5/8
|10 м
|318
|4+1/8
|355
|4+4/8
|401
|5+1/8
|457
|5+7/8
|519
|6+5/8
|12 м
|287
|3+5/8
|320
|4+1/8
|362
|4+5/8
|401
|5+1/8
|432
|5+4/8
|14 м
|285
|3+5/8
|318
|4+1/8
|357
|4+5/8
|394
|5
|425
|5+4/8
|15 м
|285
|3+5/8
|318
|4+1/8
|357
|4+5/8
|394
|5
|425
|5+4/8