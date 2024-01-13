Medium Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
1 kg
4 kg
10 kg
15 kg
18 kg
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Естественные механизмы защиты
Помогает поддерживать естественные механизмы защиты организма благодаря комплексу антиоксидантов и содержанию маннанолигосахаридов.
Высокая перевариваемость
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные протеины свинины, пшеница, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи и их частицы, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов (0,05%)).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 12500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 43 мг; йод - 4,3 мг; медь – 13 мг; марганец - 55 мг; цинк - 133 мг; сeлeн - 0,11 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 14%; сырая зола – 6,1%; сырая клетчатка – 1,3%; омега-3 - 0,6%, в т.ч. ЭПК/ДГК - 0,31%.
|Вес собаки
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|11 кг
|173 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|185 г (1+7/8)
|210 (2+2/8)
|14 кг
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|229 г (2+3/8)
|260 г (2+6/8)
|18 кг
|250 г (2+5/8)
|284 г (3)
|20 кг
|271 г (2+7/8)
|308 г (3+2/8)
|22 кг
|291 г (3)
|330 г (3+4/8)
|24 кг
|310 г (3+2/8)
|353 г (3+5/8)
|25 кг
|320 г (3+3/8)
|364 г (3+6/8)
|мерный стакан - 240 мл 96 г