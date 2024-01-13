Medium Dermacomfort
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом от 11 до 25 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям
Доступные размеры
3kg
10kg
12kg
Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители
Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.
Формула для уменьшения раздражений
В состав входят жирные кислоты омега-3 и омега-6, в том числе ГЛК (гамма-линоленовая кислота), ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), которые помогают питать и поддерживать чувствительную кожу. Продукт содержит необходимые питательные вещества для здоровья кожи и красоты шерсти собаки.
Доказанная эффективность
91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца * * Внутреннее исследование Royal Canin
Что еще вы можете сделать для вашей собаки?
Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|11 кг
|144 1+3/8
|122 1+1/8+ 1
|167 1+4/8
|144 1+3/8+ 1
|15 кг
|182 1+5/8
|159 1+4/8+ 1
|211 2
|188 1+6/8+ 1
|20 кг
|226 2+1/8
|203 1+7/8+ 1
|261 2+3/8
|239 2+2/8+ 1
|25 кг
|267 2+4/8
|244 2+2/8+ 1
|309 2+7/8
|286 2+5/8+ 1
|мерный стакан - 240 мл.