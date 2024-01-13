Период роста – важнейшая стадия жизни щенка. Это время больших перемен и новых открытий. В этот период постепенно развивается иммунная система. Вот почему вашему щенку необходимо адаптированное питание, которое поможет ему вырасти здоровым и сильным. Продукт ROYAL CANIN® Medium Puppy разработан для щенков средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 2 до 12 месяцев. Благодаря высокому содержанию белков ROYAL CANIN® Medium Puppy поддерживает гармоничное развитие щенка, рост его костей и мышц в течение относительно короткой фазы роста. Антиоксиданты способствуют развитию иммунной системы, которая у молодых животных только формируется. Пребиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника. Высокоусвояемые белки L.I.P. обеспечивают отличную переносимость рациона и способствуют нормальному пищеварению.