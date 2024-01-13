Medium Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сбалансированный сухой корм для щенков средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев.
Доступные размеры
50 g
1 kg
4 kg
10 kg
15 kg
Период роста – важнейшая стадия жизни щенка. Это время больших перемен и новых открытий. В этот период постепенно развивается иммунная система. Вот почему вашему щенку необходимо адаптированное питание, которое поможет ему вырасти здоровым и сильным. Продукт ROYAL CANIN® Medium Puppy разработан для щенков средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 2 до 12 месяцев. Благодаря высокому содержанию белков ROYAL CANIN® Medium Puppy поддерживает гармоничное развитие щенка, рост его костей и мышц в течение относительно короткой фазы роста. Антиоксиданты способствуют развитию иммунной системы, которая у молодых животных только формируется. Пребиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника. Высокоусвояемые белки L.I.P. обеспечивают отличную переносимость рациона и способствуют нормальному пищеварению.
Поддержание иммунитета
Рост – это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В ходе этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Medium Puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.
Безопасность пищеварения
Эксклюзивная комбинация питательных веществ включая высокоусвояемые белки (L.I.P. белки*) и пребиотики (ФОС) помогает поддерживать безопасность пищеварения и баланс кишечной флоры который способствует нормальной консистенции стула.
Короткий период роста - большие энергозатраты
Удовлетворяет высокие энергетические потребности щенков средних пород в короткий период их роста.
|Вес взрослого животного
|11 кг
|-
|14 кг
|-
|18 кг
|-
|22 кг
|-
|29 кг
|-
|Возраст (месяцы)
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|2 м
|155 г
|1+4/8
|184 г
|1+7/8
|217 г
|2+1/8
|237 г
|2+3/8
|244 г
|2+3/8
|3 м
|182 г
|1+6/8
|216 г
|2+1/8
|259 г
|2+5/8
|288 г
|2+7/8
|300 г
|3
|4 м
|194 г
|1+7/8
|232 г
|2+7/8
|279 г
|2+6/8
|311 г
|3+1/8
|325 г
|3+2/8
|5 м
|197 г
|2
|236 г
|2+7/8
|285 г
|2+7/8
|324 г
|3+2/8
|247 г
|3+4/8
|6 м
|197 г
|2
|236 г
|2+4/8
|285 г
|2+7/8
|332 г
|3+2/8
|366 г
|3+5/8
|8 м
|159 г
|1+5/8
|204 г
|2
|247 г
|2+4/8
|298 г
|3
|330 г
|3+2/8
|10 м
|141 г
|1+3/8
|164 г
|2
|205 г
|2
|239 г
|2+3/8
|264 г
|2+5/8
|12 м
|Medium Adult
|-
|Medium Adult
|-
|202 г
|2
|235 г
|2+3/8
|261 г
|2+5/8
|13 м
|Medium Adult
|-
|Medium Adult
|-
|Medium Adult
|-
|Medium Adult
|-
|259 г
|2+5/8