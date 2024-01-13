Mini Dermacomfort
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям
Доступные размеры
50g
1kg
3kg
8kg
Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители
Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.
Формула для уменьшения раздражений
В состав входят жирные кислоты омега-3 и омега-6, в т. ч. ГЛК (гамма-линоленовая кислота), ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), которые помогают питать и поддерживать чувствительную кожу. Состав продукта содержит необходимые вещества для здоровья кожи и красоты шерсти собаки.
Доказанная эффективность
91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца *. * Внутреннее исследование Royal Canin.
Что еще вы можете сделать для вашей собаки?
Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.
|Вес
|Умеренная активность
|Сухой корм+ пауч
|Повышенная активность
|Сухой корм+ пауч
|1 кг
|24 2/8
|13 1/8 + 1/2
|27 2/8
|16 1/8+1/2+ 1
|3 кг
|54 4/8
|32 2/8+ 1
|63 5/8
|40 3/8+ 1
|6 кг
|91 7/8
|69 5/8+1
|105 1
|83 6/8 + 1
|10 кг
|133 1+2/8
|111 1 +1
|154 1+3/8
|132 1+2/8 + 1
|мерный стакан - 240 мл.