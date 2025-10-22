Mini Puppy

ДОБАВКИ

Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 21500 MЕ; витамин D3 - 1000 MЕ; витамин Е – 510 мг; железо - 38 мг; йод - 3,8 мг; медь - 12 мг; марганец - 49 мг; цинк - 126 мг; селен - 0,06 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт юкка – 125 мг; консерванты, антиоксиданты.