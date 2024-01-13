X-Small Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет
Доступные размеры
500g
1.5kg
3kg
Здорове травлення і транзит
Собаки миниатюрных пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые протеины L.I.P. способствуют нормализации консистенции испражнений.
Здоровая шерсть
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.
Высокая вкусовая привлекательность и очень мелкая крокета
Маленькая крокета разработана специально для крошечных челюстей собак весом до 4 кг. Ее эксклюзивная формула помогает стимулировать привередливый аппетит собак миниатюрных пород.
|Вес собаки
|Умеренная активность
|Повышенная активность
|1 кг
|27 г (3/8)
|31 г (3/8)
|1,5 кг
|37 г (3/8)
|42 г (4/8)
|2 кг
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|2,5 кг
|55 г (5/8)
|62 г (6/8)
|3 кг
|63 г (6/8)
|71 г (7/8)
|3,5 кг
|70 г (6/8)
|80 г (7/8)
|4 кг
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|мерный стакан 240 мл - 86 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Продукт ROYAL CANIN® X-Small Adult предназначен для собак миниатюрных пород старше 10 месяцев весом до 4 кг и разработан специально с учетом их потребностей в питательных веществах.<p>Содержащиеся в продукте высококачественные белки L.I.P. легко усваиваются, облегчая процесс пищеварения. А комплекс различных видов пищевой клетчатки (в частности, семян подорожника), стимулируют кишечный транзит.<p>Кроме того, ROYAL CANIN® X-Small Adult способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы представителей миниатюрных пород.<p>Обогащенный полиненасыщенными жирными кислотами (ЭПК и ДГК), ROYAL CANIN® X-Small Adult способствует красоте и здоровью шерсти, а комплекс витаминов группы В помогает усилить барьерную функцию кожи и обеспечить ее здоровье.<p>Форма, размер и текстура крокет ROYAL CANIN® X-Small Adult разработаны специально для маленьких челюстей и оптимально подходят для собак миниатюрных пород.