СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Продукт ROYAL CANIN® X-Small Adult предназначен для собак миниатюрных пород старше 10 месяцев весом до 4 кг и разработан специально с учетом их потребностей в питательных веществах.<p>Содержащиеся в продукте высококачественные белки L.I.P. легко усваиваются, облегчая процесс пищеварения. А комплекс различных видов пищевой клетчатки (в частности, семян подорожника), стимулируют кишечный транзит.<p>Кроме того, ROYAL CANIN® X-Small Adult способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы представителей миниатюрных пород.<p>Обогащенный полиненасыщенными жирными кислотами (ЭПК и ДГК), ROYAL CANIN® X-Small Adult способствует красоте и здоровью шерсти, а комплекс витаминов группы В помогает усилить барьерную функцию кожи и обеспечить ее здоровье.<p>Форма, размер и текстура крокет ROYAL CANIN® X-Small Adult разработаны специально для маленьких челюстей и оптимально подходят для собак миниатюрных пород.

Читать больше