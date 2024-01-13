Gastro Intestinal
Сухой корм для собак
RU - Корм сухой полнорационный диетический для собак
Доступные размеры
50g
2kg
7.5kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P.**белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собаки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления.
Повышенная вкусовая привлекательность
При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению.
EPA / DHA
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
|Вес собаки
|Недостаточный
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|52
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4 кг
|87
|7/8
|76
|6/8
|66
|6/8
|6 кг
|118
|1 1/4
|104
|1 1/8
|89
|7/8
|8 кг
|146
|1 1/2
|128
|1 3/8
|111
|1 1/8
|10 кг
|173
|1 3/4
|152
|1 5/8
|131
|1 3/8
|15 кг
|234
|2 1/2
|206
|2 1/8
|178
|1 7/8
|20 кг
|290
|3
|255
|2 5/8
|221
|2 1/4
|25 кг
|343
|3 5/8
|302
|3 1/8
|261
|2 3/4
|30 кг
|393
|4 1/8
|346
|3 5/8
|299
|3 1/8
|35 кг
|442
|4 5/8
|389
|4
|336
|3 1/2
|40 кг
|488
|5 1/8
|429
|4 1/2
|371
|3 7/8
|50 кг
|577
|6
|508
|5 1/4
|438
|4 5/8
|60 кг
|661
|6 7/8
|582
|6 1/8
|503
|5 1/4
|70 кг
|743
|7 3/4
|653
|6 3/4
|564
|5 7/8
|80 кг
|821
|8 1/2
|722
|7 1/2
|624
|6 1/2