СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Комплекс антиоксидантов синергичного действия: на 100 г корма: Витамин E 25 мг, Витамин C 8 мг, Таурин 190 мг, Лютеин 0,3 мг на 100 г сухого вещества: Витамин E 69,4 мг, Витамин C 22,2 мг, Таурин 527,8 мг, Лютеин 0,83 мг *Подсчитано в соответствии с NRC 2006. **Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ» «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»