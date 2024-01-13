Hepatic
Влажный корм для собак
Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых собак, преднаначенный для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
1 x 200g
1 x 420g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Пониженное содержание меди
Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и борется со свободными радикалами.
Баланс электролитов
Ограниченное введение в рацион натрия позволяет снизить портальную гипертензию и лимитировать тем самым формирование экстраваскулярного выпота.
Высокий уровень энергии
Адаптированная энергетическая ценность помогает поддерживать в норме вес животного с печеночной недостаточностью. L-карнитин способствует утилизации жиров в печени, предотвращая избыточный катаболизм белков и снижая риск и скорость развития печеночной энцефалопатии.
|Вес собаки
|Недостаточный вес
|Недостаточный вес
|Нормальный вес
|Нормальный вес
|Избыточный вес
|Избыточный вес
|-
|-
|грамм
|Кол-во банок
|Кол-во банок
|грамм
|Кол-во банок
|Кол-во банок
|грамм
|Кол-во банок
|Кол-во банок
|-
|420 г
|200 г
|-
|420 г
|200 г
|-
|420 г
|200 г
|2 кг
|152
|1/4
|3/4
|134
|1/4
|3/4
|116
|1/4
|1/2
|3 кг
|206
|1/2
|1
|181
|1/2
|1
|157
|1/4
|3/4
|4 кг
|256
|1/2
|1 1/4
|225
|1/2
|1 1/4
|194
|1/2
|1
|5 кг
|302
|3/4
|1 1/2
|266
|3/4
|1 1/4
|230
|1/2
|1 1/4
|6 кг
|347
|3/4
|1 3/4
|305
|3/4
|1 1/2
|264
|3/4
|1 1/4
|7 кг
|389
|1
|2
|343
|3/4
|1 3/4
|296
|3/4
|1 1/2
|8 кг
|430
|1
|2 1/4
|379
|1
|2
|327
|3/4
|1 3/4
|9 кг
|470
|1
|2 1/4
|414
|1
|2
|357
|3/4
|1 3/4
|10 кг
|509
|1 1/4
|2 1/2
|448
|1
|2 1/4
|387
|1
|2
|15 кг
|689
|1 3/4
|-
|607
|1 1/2
|-
|524
|1 1/4
|-
|20 кг
|855
|2
|-
|753
|1 3/4
|-
|650
|1 1/2
|-
|25 кг
|1011
|2 1/2
|-
|890
|2
|-
|769
|1 3/4
|-
|30 кг
|1159
|2 3/4
|-
|1020
|2 1/2
|-
|881
|2
|-
|35 кг
|1302
|3
|-
|1145
|2 3/4
|-
|989
|2 1/4
|-
|40 кг
|1439
|3 1/2
|-
|1266
|3
|-
|1093
|2 1/2
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Болезни печени <li>Хронический гепатит <li>Порто-кавальное шунтирование <li>Печеночная энцефалопатия <li>Печеночная недостаточность <li>Нарушения метаболизма меди <li>Пироплазмоз</ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Беременность, лактация, рост <li>Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее) <li>Гиперлипидемия </ul> <p>Длительность курса применения: Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации тканей печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость применения диеты в течение всей жизни собаки. Животное не должно переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень. <p>Полезная информация: При печеночной недостаточности рекомендована диета Hepatic Canine, которая:<ul> <p>– нормализует обмен веществ, <p>– с пониженным уровнем содержания белка <p>– содержит антиоксиданты, снижающие действие свободных радикалов, <p>– уменьшает симптомы воспаления и фиброза, <p>– содержит все необходимые питательные вещества для регенерации клеток печени. <p>Размер упаковки: 0,42 кг.