Hepatic

Hepatic

Влажный корм для собак

Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых собак, преднаначенный для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

1 x 200g

1 x 420g

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Пониженное содержание меди

Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и борется со свободными радикалами.

Баланс электролитов

Ограниченное введение в рацион натрия позволяет снизить портальную гипертензию и лимитировать тем самым формирование экстраваскулярного выпота.

Высокий уровень энергии

Адаптированная энергетическая ценность помогает поддерживать в норме вес животного с печеночной недостаточностью. L-карнитин способствует утилизации жиров в печени, предотвращая избыточный катаболизм белков и снижая риск и скорость развития печеночной энцефалопатии.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Болезни печени <li>Хронический гепатит <li>Порто-кавальное шунтирование <li>Печеночная энцефалопатия <li>Печеночная недостаточность <li>Нарушения метаболизма меди <li>Пироплазмоз</ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Беременность, лактация, рост <li>Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее) <li>Гиперлипидемия </ul> <p>Длительность курса применения: Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации тканей печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость применения диеты в течение всей жизни собаки. Животное не должно переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень. <p>Полезная информация: При печеночной недостаточности рекомендована диета Hepatic Canine, которая:<ul> <p>– нормализует обмен веществ, <p>– с пониженным уровнем содержания белка <p>– содержит антиоксиданты, снижающие действие свободных радикалов, <p>– уменьшает симптомы воспаления и фиброза, <p>– содержит все необходимые питательные вещества для регенерации клеток печени. <p>Размер упаковки: 0,42 кг.

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