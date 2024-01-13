Sensitivity Control
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
1.5kg
7kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК / ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Защита пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Тапиока, дегидратированной протеины мяса утки, растительная клетчатка, гидролизат протеинов мяса птицы, животные жиры, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина) . Источники протеинов: дегидратированной протеины мяса утки, гидролизат белков мяса птицы. Источник углеводов: тапиока.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 26500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 40 мг; E2 (йод) - 3,6 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 53 мг; E6 (цинк) - 150 мг; E8 (селен) - 0,25 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 21,0%; сырой жир - 9,0%; сырая зола - 8,0%; сырая клетчатка - 4,5%; на 1 кг незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 17,6 г; ЭПК / ДГК -3,5 г омега-3 жирные кислоты - 7,5 г.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|64
|6/8
|56
|5/8
|48
|4/8
|4
|107
|1+2/8
|94
|1
|81
|7/8
|6
|145
|1+5/8
|127
|1+3/8
|110
|1+2/8
|8
|180
|2
|158
|1+6/8
|137
|1+4/8
|10
|212
|2+3/8
|187
|2+1/8
|161
|1+7/8
|15
|288
|3+2/8
|253
|3+7/8
|219
|2+4/8
|20
|357
|4
|314
|3+4/8
|271
|3
|25
|422
|4+6/8
|372
|4+2/8
|321
|3+5/8
|30
|484
|5+4/8
|426
|4+6/8
|368
|4+1/8
|35
|543
|6+1/8
|478
|5+3/8
|413
|4+5/8
|40
|601
|6+6/8
|529
|6
|456
|5+1/8
|45
|656
|7+3/8
|577
|6+4/8
|499
|5+5/8
|50
|710
|8
|625
|7
|540
|6+1/8
|55
|763
|8+5/8
|671
|7+4/8
|619
|7
|60
|814
|9+1/8
|716
|8+1/8
|619
|7
|70
|914
|10+2/8
|804
|9
|695
|7+7/8
|80
|1010
|11+3/8
|889
|10
|768
|8+5/8
|*м.с - мерных стаканов