Instinctive Gravy

Šeriant katę galima suderinti tai, ką ji iš tikrųjų nori ėsti, su tuo, ką jai reikia ėsti, kad išlaikytumėm sveiką mitybą. Norint palaikyti sveiką gyvenimo būdą, labai svarbu pasirinkti tinkamą pašarą, o jei katė mėgaujasi savo maistu, tai bus dar geresnė opcija. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy yra sukurtas taip, kad atitiktų optimalų makro mitybos profilį, kurį instinktyviai renkasi suaugusios katės. Su kruopščiai atrinktomis maistinėmis medžiagomis, užtikrinančiomis optimalų skonį, galutinis produktas yra patiekalas, kuriam jūsų katė tiesiog negalės atsispirti. Dėl daugybės vitaminų, mineralų ir amino rūgščių (visų reikalingų bendrai sveikatai ir reguliariam augimui palaikyti) asortimento jūsų katė valgys gerai virškinamą ir subalansuotą maistą. Maistinių medžiagų derinys buvo ne tik sukurtas taip, kad būtų instinktyviai valgomas ir maistingas, bet ir taip, kad padėtų jūsų katei išlaikyti idealų svorį ir palaikyti sveiką šlapimo sistemą. ROYAL CANIN® Instinctive konservuose yra optimalus riebalų kiekis, užtikrinantis energijos lygį. Be to, skaidulų mišinys ir baltymai prisideda prie sotumo jausmo. Kad būtų patenkinti kiekvienos katės individualūs pomėgiai, ROYAL CANIN® Instinctive taip pat galima įsigyti sultingoje želėje.