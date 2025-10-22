VHN Cat CA Glycoadvanced sausas pašaras
sausas pašaras katei
Šis produktas yra veterinarinės paskirties. Klauskite veterinarijos gydytojo dėl produkto tinkamumo jūsų augintiniui
PRODUKTO APRAŠYMAS
NAUDA
Skatina sveiką svorį:
„ROYAL CANIN® Glycoadvanced“ palaiko papildomą teigiamą poveikį tiek svorio, tiek gliukozės valdymui antsvorio sergančioms diabetu katėms.
Padeda gerinti gliukozės metabolizmą:
„ROYAL CANIN® Glycoadvanced“ padeda atkurti fiziologinį gliukozės valdymą daugumai diabetu sergančių kačių, kurios vykdo svorio metimo programą.
Palaiko gliukozės moduliaciją:
„ROYAL CANIN® Glycoadvanced“ padeda reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje.
INFORMACIJA APIE MAISTINGUMĄ
SUDĖTIS: dehidratuoti paukštienos baltymai, kviečių glitimas, augalinė ląsteliena, sojos baltymų izolatas, miežiai*, hidrolizuoti gyvūniniai baltymai, kukurūzų glitimas, maniokai (valgomieji maniokai)*, gysločio luobelės ir sėklos, mineralai, gyvūniniai riebalai, cikorijų minkštimas, mielių produktai, dumblių aliejus Schizochytrium sp. , žuvų taukai, medetkų miltai. *Angliavandenių šaltiniai: 11,1%.
PRIEDAI (kilograme pašaro): Maistiniai priedai: vitaminas A: 24800 TV, vitaminas D3: 1000 TV, geležis (3b103): 25 mg, jodas (3b201, 3b202): 2,5 mg, varis (3b405, 3b406): 7,8 mg, manganas (3b502, 3b504): 33 mg, cinkas (3b603, 3b605, 3b606): 100 mg, selenas (3b801, 3b811, 3b812): 0,03 mg - Antioksidantai.
ANALITINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS: žali baltymai: 47,0 % - žalia ląsteliena: 9,6 % - riebalų kiekis: 9,0 % - žali pelenai: 7,9 % - krakmolas: 11,9 % - bendras cukrų kiekis: 0,8 % - omega-3 riebiosios rūgštys: 0,5 % - omega-6 riebiosios rūgštys: 1,96 % - pagrindinės riebalų rūgštys (linolo rūgštis, arachidono rūgštis): 1,92 % - metabolizuojama energija: 3412 kcal/kg.
ŠĖRIMO INSTRUKCIJOS: žr. lentelę. Jei katės turi antsvorio, laikykitės šėrimo rekomendacijų pagal tikslinį katės kūno svorį. Visada turi būti vandens. Partijos numeris, registracijos numeris ir geriausias iki pažymėti ant pakuotės. Saugoti vėsioje, sausoje vietoje.
ROYAL CANIN® GLYCOADVANCED sausas pašaras – tai visavertis dietinis pašaras katėms, skirtas antsvoriui sumažinti ir cukraus apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus). Mažas kaloringumas ir mažas monosacharidų ir disacharidų kiekis. REKOMENDUOJAMA: prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. Šerti šiuo pašaru kol pasiekiamas siektinas kūno svoris ir po to, jei reikia išlaikyti siektiną kūno svorį. Prieš pradedant dietą, katėms patariama taikyti pereinamąjį laikotarpį. Siekiant veiksmingai mažinti svorį arba užtikrinti idealų svorį, reikėtų neviršyti rekomenduojamos suvartojamos energijos paros dozės. Šerti šiuo pašaru iš pradžių iki 6 mėnesių cukraus apykaitai reguliuoti.