VHN Cat CA Glycoadvanced Gravy drėgnas pašaras (konservai)
drėgnas pašaras katei
Galimi dydžiai
12 x 85 g
PRIEINAMUMAS
Šis produktas yra veterinarinės paskirties. Klauskite veterinarijos gydytojo dėl produkto tinkamumo jūsų augintiniui
PRODUKTO APRAŠYMAS
NAUDA
Skatina sveiką svorį:
„ROYAL CANIN® Glycoadvanced“ palaiko papildomą teigiamą poveikį tiek svorio, tiek gliukozės valdymui antsvorio sergančioms diabetu katėms.
Padeda gerinti gliukozės metabolizmą:
„ROYAL CANIN® Glycoadvanced“ padeda atkurti fiziologinį gliukozės valdymą daugumai diabetu sergančių kačių, kurios vykdo svorio metimo programą.
Palaiko gliukozės moduliaciją:
„ROYAL CANIN® Glycoadvanced“ padeda reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje.
INFORMACIJA APIE MAISTINGUMĄ
SUDĖTIS: mėsa ir mėsos perdirbimo produktai, daržovių perdirbimo produktai, mineralai, aliejai ir riebalai.
PRIEDAI (kilograme pašaro): Maistiniai priedai: vitaminas D3: 50 TV, taurinas: 0,7 g, geležis (3b103): 5 mg, jodas (3b202): 0,35 mg, varis (3b405, 3b406): 2,3 mg, manganas (3b502, 3b503, 3b504): 1,5 mg, cinkas (3b603, 3b605, 3b606): 15 mg. Technologiniai priedai: nuosėdinės kilmės klinoptilolitas: 1 g. Jusliniai priedai: kvapiosios medžiagos.
ANALITINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS: žali baltymai: 9,9 % - žalia ląsteliena: 1,8 % - riebalų kiekis: 1,6 % - žali pelenai: 1,4 % - drėgnis: 84,0 % - krakmolas: 0,3 % - bendras cukrų kiekis: 0,5 % - omega-3 riebiosios rūgštys: 0,08 % - omega-6 riebiosios rūgštys: 0,4 % - pagrindinės riebalų rūgštys (linolo rūgštis, arachidono rūgštis): 0,28 % - metabolizuojama energija: 581 kcal/kg.
ŠĖRIMO INSTRUKCIJOS: žr. lentelę. Jei katės turi antsvorio, laikykitės šėrimo rekomendacijų pagal tikslinį katės kūno svorį. Visada turi būti vandens. Geriausias iki, partijos numeris, grynasis kiekis, gamyklos registracijos numeris: žr. Informaciją ant pakuotės. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
Visavertis dietinis pašaras suaugusioms katėms ROYAL CANIN® GLYCOADVANCED gabalėliai padaže – tai visavertis dietinis pašaras katėms, skirtas antsvoriui sumažinti ir cukraus apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus). Mažas kaloringumas ir mažas monosacharidų ir disacharidų kiekis. REKOMENDUOJAMA: prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. Šerti šiuo pašaru kol pasiekiamas siektinas kūno svoris ir po to, jei reikia išlaikyti siektiną kūno svorį. Prieš pradedant dietą, katėms patariama taikyti pereinamąjį laikotarpį. Siekiant veiksmingai mažinti svorį arba užtikrinti idealų svorį, reikėtų neviršyti rekomenduojamos suvartojamos energijos paros dozės. Šerti šiuo pašaru iš pradžių iki 6 mėnesių cukraus apykaitai reguliuoti.