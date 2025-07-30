Bretanės spanielis
Mažai prancūzų veislių visame pasaulyje taip gerai vertinamos kaip Bretanės spanieliai.
Apie Bretanės spanielį
Bretanės spanieliai yra kompaktiški ir gerai sudėti, tačiau elegantiški. Tai dėmesingi šunys, pasižymintys guvia išvaizda ir protinga išraiška.
Bretanės spanieliai turi visas pointerio šeimos savybes: geri sekimo sugebėjimai, eisena, uoslė, nuotolis, spontaniškumas, sekimo trukmė ir atnešimas, taip pat natūralus polinkis mokytis.Šaltinis: pagrindiniai faktai ir charakteristikos, šaltinis: „Fédération Cynologique Internationale“ (FCI)
Veislės specifika
Šalis: Prancūzija
Dydžio kategorija: Vidutinis
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė: 12-13 metai
Lengvai prisitaikantis / Draugiškas / Protingas / Atsidavęs / Ramaus temperamento / Guvus
Pagrindiniai faktai
Puikus šeimos šuo
Reikia mažai mokymų
Reikalauja daug fizinių ir psichinių pratimų
