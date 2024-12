ŠĖRIMO INSTRUKCIJOS

ŠĖRIMO INSTRUKCIJA: žr. lentelę. Vanduo turi būti prieinamas visą laiką. Partijos numeris, gamyklos registracijos numeris ir geriausias iki: žr. informaciją ant pakuotės. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. 5/10/20 kg sveriančiam šuniui atitinkamai duokite 4 maišelius per dieną / 6 + ½ maišelių per dieną / 11 maišelių per dieną arba mažiau, jei šeriate kartu su sausu maistu. Vanduo turi būti prieinamas visą laiką.