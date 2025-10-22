DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE
drėgnas pašaras šuniui
Visavertis dietinis pašaras suaugusiems šunims
Galimi dydžiai
1 x 195 g
1 x 410 g
PRIEINAMUMAS
Šis produktas yra veterinarinės paskirties. Klauskite veterinarijos gydytojo dėl produkto tinkamumo jūsų augintiniui
PRODUKTO APRAŠYMAS
ROYAL CANIN DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE (paštetas)– tai visavertis dietinis pašaras šunims, skirtas gliukozės apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus). Mažas monosacharidų ir disacharidų kiekis. REKOMENDUOJAMA: prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. Šerti DIABETIC iš pradžių iki 6 mėnesių. Dubenėlis šviežio, švaraus vandens visada turi būti gyvūnui prieinamoje vietoje.
NAUDA
MAŽAS KRAKMOLO KIEKIS
Formulė, kurioje yra sumažintas krakmolo kiekis.
GLIUKOMODULIACIJA
Speciali formulė, padedanti diabetu sergantiems šunims kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje po valgio.
DIDELIS BALTYMŲ KIEKIS
Didelis baltymų kiekis. Cukriniu diabetu sergančių šunų raumenų masės palaikymas yra būtinas.
MIŠRAUS ŠĖRIMO INSTRUKCIJA:
Padalinkite dienos racioną į kelis valgius. Prisitaikykite prie savo augintinio poreikių ir svorio metimo greičio.
INFORMACIJA APIE MAISTINGUMĄ
|Šuns svoris (kg)
|Lieso sudėjimo (g) sauso pašaro
|Konservai skardinėmis
|Normalaus sudėjimo (g) sauso pašaro
|Konservai skardinėmis
|Turi viršsvorio (g) sauso pašaro
|Konservai skardinėmis
|Gramai
|Skardinė 410 g
|Gramai
|Skardinė 410 g
|Gramai
|Skardinė 410 g
|2
|257
|3/4
|226
|2/4
|195
|2/4
|4
|432
|1
|380
|1
|328
|3/4
|6
|585
|1 + 2/4
|515
|1+ 1/4
|445
|1
|8
|726
|1 + 3/4
|639
|1 + 2/4
|552
|1 + 1/4
|10
|858
|2
|755
|1 + 3/4
|652
|1 + 2/4
|15
|1 163
|2 + 3/4
|1 024
|2 + 2/4
|884
|2 + 1/4
|20
|1 443
|3 + 2/4
|1 270
|3
|1 097
|2 + 3/4
|25
|1 706
|4 + 1/4
|1 502
|3 + 3/4
|1 297
|3 + 1/4
|30
|1 956
|4 + 3/4
|1 722
|4 + 1/4
|1 487
|3 + 3/4
|35
|2 196
|5 + 1/4
|1 933
|4 + 3/4
|1 669
|4
|40
|2 428
|6
|2 136
|5 + 1/4
|1 845
|4 + 2/4
|45
|2 652
|6 + 2/4
|2 334
|5+ 3/4
|2 015
|5
|50
|2 870
|7
|2 525
|6 + 1/4
|2 181
|5 + 1/4
|55
|3 082
|7 + 2/4
|2 713
|6 + 2/4
|2 343
|5 + 3/4
|60
|3 290
|8
|2 895
|7
|2 501
|6
|70
|3 694
|9
|3 250
|8
|2 807
|6 + 3/4
|80
|4 083
|10
|3 593
|8 + 3/4
|3 103
|7 + 2/4