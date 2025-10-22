Diabetic
sausas pašaras šuniui
Visavertis dietinis pašaras suaugusiems šunims
Galimi dydžiai
50 g
1.5 kg
7 kg
12 kg
PRIEINAMUMAS
Šis produktas yra veterinarinės paskirties. Klauskite veterinarijos gydytojo dėl produkto tinkamumo jūsų augintiniui
PRODUKTO APRAŠYMAS
ROYAL CANIN® DIABETIC sausas pašaras – tai visavertis dietinis pašaras šunims, skirtas gliukozės apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus). Mažas monosacharidų ir disacharidų kiekis. REKOMENDUOJAMA: prieš naudojant ir pratęsiant naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. Šerti DIABETIC sausu ėdalu iš pradžių iki 6 mėnesių. Dubenėlis šviežio, švaraus vandens visada turi būti gyvūnui prieinamoje vietoje.
NAUDA
GLIUKOMODULIACIJA
Speciali formulė, padedanti valdyti cukriniu diabetu sergančių šunų gliukozės kiekį kraujyje po valgio.
DIDELIS BALTYMŲ KIEKIS
Didelis baltymų kiekis. Šunims, sergantiems diabetu, būtina palaikyti raumenų masę.
MAŽAI KRAKMOLO
Formulė, kurioje yra sumažintas krakmolo kiekis.
INFORMACIJA APIE MAISTINGUMĄ
|Šuns svoris (kg)
|Liesas šuo (g) sauso
|Vidutinio sudėjimo šuo (g) sauso
|Turintis viršsvorio šuo (g) sauso
|2
|61
|54
|46
|4
|103
|91
|78
|5
|122
|107
|92
|6
|139
|123
|106
|8
|173
|152
|131
|10
|205
|180
|155
|15
|277
|244
|211
|20
|344
|303
|261
|25
|407
|358
|309
|30
|466
|410
|354
|35
|523
|461
|398
|40
|578
|509
|440
|45
|632
|556
|480
|50
|684
|602
|520
|55
|735
|646
|558
|60
|784
|690
|596
|70
|880
|775
|669
|80
|973
|856
|739