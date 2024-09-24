Наше видение устойчивого развития
Royal Canin стремится улучшать жизнь домашних животных, ставя потребности кошек и собак на первое место. Но это не всё: наш нутриентный подход к питанию позволяет нам учитывать воздействие каждой разрабатываемой нами рецептуры на окружающую среду и общество, при этом обеспечивая домашних животных качественным, полезным и безопасным кормом. И наш путь к устойчивому развитию на этом не заканчивается: мы неустанно работаем над снижением ущерба для домашних животных, планеты и людей, делая нашу деятельность более экологически и социально ответственной.
Принципы устойчивого развития, которыми руководствуется Royal Canin
Нашим приоритетом является здоровье и благополучие кошек и собак, а также повышение осведомленности о положительной роли, которую они играют в обществе:
- мы содействуем ответственному разведению домашних животных и владению ими;
- мы делимся своими знаниями, чтобы повысить осведомленность в области ухода за кошками и собаками, а также выступаем в поддержку лечебно-профилактических мероприятий;
- мы распространяем информацию о положительном влиянии кошек и собак на здоровье и благосостояние людей через Фонд Royal Canin.
Наши ценности
Опираясь на науку и инновации, мы стремимся сделать планету более здоровой для будущих поколений домашних животных и их владельцев:
- мы стремимся уменьшить углеродный след за счет закупки экологически чистых ингредиентов;
- мы работаем над сокращением количества отходов и повышением замкнутости;
- мы рассчитываем получить сертификат об углеродной нейтральности в 2025 году.
Устойчивое развитие и Mars Incorporated
Мы твердо верим, что построение экологически ответственного бизнеса основывается на продуктивном взаимодействии с партнерами и заинтересованными сторонами:
- мы со стратегическим поставщиком работаем над снижением ущерба окружающей среде и обществу, оказываемого при транспортировке продукции;
- мы поддерживаем партнеров, которые ведут деятельность ответственно и с соблюдением принципов устойчивого развития;
- мы проводим обучение сотрудников, чтобы они знали нашу глобальную стратегию устойчивого развития и могли ее четко излагать к 2022 году.
Наш путь к углеродной нейтральности
В рамках обязательства Mars, Incorporated по достижению нулевых выбросов парниковых газов на всех этапах производственно-сбытовой цепи к 2050 году бренд ROYAL CANIN® взял на себя обязательство получить к 2025 году сертификат об углеродной нейтральности, а его первая линейка продуктов должна быть сертифицирована как углеродно-нейтральный продукт в 2022 году. Бренд ROYAL CANIN® планирует использовать надежный и международно признанный стандарт PAS 2060 для углеродной нейтральности и будет открыто и регулярно отчитываться о своем пути. Мы планируем охватить перечисленные ниже области деятельности для достижения нейтрального уровня выбросов углерода к 2025 году.
1.
Полный перевод фабрик и офисов на возобновляемую электроэнергию при одновременном снижении энергопотребления в целом.
2.
Закупка экологически чистых ингредиентов и сокращение выбросов углерода за счет изменения состава продуктов, включая переход на белки из экологически чистых источников и ингредиенты с низкой углеродоемкостью.
3.
Сокращение отходов и повышение цикличности за счет значительного повышения пригодности к переработке, биоразлагаемости и использования многоразовой упаковки в соответствии с масштабными целями Mars в области устойчивого развития упаковки.
Кроме того, мы будем работать над учетом климатических факторов при трансформации бизнеса, начиная с методов управления и заканчивая вовлечением в процесс сотрудников, поставщиков и деловых партнеров.
В качестве компенсации за выбросы, которые ROYAL CANIN® не может полностью устранить или снизить, мы будем инвестировать в высококачественные сертифицированные квоты на выброс углерода. Использование таких квот регулируется документом SBTi Net Zero Foundations.
«Мы верим, что принятие этого смелого обязательства по углеродной нейтральности вдохновит на новые и эффективные идеи, действия и достижение результатов, а также поможет мобилизовать силы и позволит внести значимые положительные изменения в развитие нашей планеты».
Лоик Муто, президент Royal Canin
Более экологичная упаковка
Как основной партнер Инициативы по новой экономике пластмасс фонда Ellen MacArthur Foundation (EMF) и участник соглашения о Глобальном обязательстве по устранению источника пластиковых отходов и загрязнения, мы согласуем свое видение с EMF в целях поддержки экономики замкнутого цикла, в которой упаковка никогда не становится мусором. К 2025 году мы планируем сделать всю нашу пластиковую упаковку пригодной для вторичной переработки, повторного использования или компостирования. Чтобы создать закрытый цикл, мы также будем включать до 30% переработанного вторичного пластика в нашу пластиковую упаковку, в зависимости от темпов и масштабов развития химической переработки и в соответствии с правилами пищевой безопасности.
Пригодность для повторного использования
Пригодность к переработке
Биоразлагаемость
Одновременно с составом мы меняем наш подход к упаковке, потому что считаем, что в неэкологичной упаковке не может быть отвечающего принципам устойчивого развития продукта.
Поддержка положительной роли домашних животных в обществе в рамках работы фонда Royal Canin
Домашние животные делают наш мир лучше. Наш фонд, созданный в 2020 году, финансирует проекты по поддержке положительной роли домашних животных в здоровье и благополучии человека.
«Наша цель — сделать МИР ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЛУЧШЕ, ведь они улучшают наши жизни. Вот почему фонд Royal Canin поддерживает внешние проекты, в которых роль домашних животных занимает центральное место в здоровье и благосостоянии людей»,
Фабрис Матье, глобальный директор по устойчивому развитию