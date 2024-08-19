Американский керл

Американские керлы — это кроткие, спокойные и привязчивые кошки, которые без труда освоятся в любом доме и поладят с другими домашними животными или детьми.
American curl adult black and white

Об американском керле

Американские керлы любят людей, они дружелюбны и обладают уравновешенным характером. Они очень умны и игривы. Важно, чтобы владелец уделял им достаточно внимания, так как этой породе не нравится быть в стороне от домашней жизни.

У них тихий голос, и они не слишком разговорчивы, однако способны выразить свои желания кротким урчанием или воркованием. Они до старости остаются котятами в душе.

Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Дружелюбные / Любвеобильные / Общительные / Спокойные / Умные / Игривые

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Требует постоянного внимания

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