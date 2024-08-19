Американский керл

Американские керлы любят людей, они дружелюбны и обладают уравновешенным характером. Они очень умны и игривы. Важно, чтобы владелец уделял им достаточно внимания, так как этой породе не нравится быть в стороне от домашней жизни.

У них тихий голос, и они не слишком разговорчивы, однако способны выразить свои желания кротким урчанием или воркованием. Они до старости остаются котятами в душе.

Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)