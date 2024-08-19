Американская жесткошерстная кошка
Американские жесткошерстные кошки отличаются спокойным добродушным характером. Это прекрасные питомцы для всей семьи.
Об американской жесткошерстной кошке
Американские жесткошерстные кошки известны своей терпеливостью по отношением к детям. Это спокойные кошки, но даже в пожилом возрасте они могут быть очень игривы. Как правило, эти умные животные интересуются всем, что происходит вокруг.
Многие американские жесткошерстные кошки с удовольствием проявляют свой охотничий инстинкт при ловле насекомых, залетевших в дом. Они любят находится среди людей, но сохраняют свою независимость. Многим из них нравится проводить время на коленях своего владельца, другие же предпочитают просто находиться рядом.
Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-16 годы
Спокойные / Общительные / Тихие / Ласковые / Игривые / Умные / Независимые
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-16 годы
Спокойные / Общительные / Тихие / Ласковые / Игривые / Умные / Независимые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Лучше всего содержать в помещении
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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