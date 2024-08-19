Американская жесткошерстная кошка

Американские жесткошерстные кошки отличаются спокойным добродушным характером. Это прекрасные питомцы для всей семьи.
American wirehair adult black and white

Об американской жесткошерстной кошке

Американские жесткошерстные кошки известны своей терпеливостью по отношением к детям. Это спокойные кошки, но даже в пожилом возрасте они могут быть очень игривы. Как правило, эти умные животные интересуются всем, что происходит вокруг.

Многие американские жесткошерстные кошки с удовольствием проявляют свой охотничий инстинкт при ловле насекомых, залетевших в дом. Они любят находится среди людей, но сохраняют свою независимость. Многим из них нравится проводить время на коленях своего владельца, другие же предпочитают просто находиться рядом.

Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-16 годы
Спокойные / Общительные / Тихие / Ласковые / Игривые / Умные / Независимые

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Терпеливое отношение к другим животным и детям

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