Советы по гигиене и уходу за шерстью котенка

Когда котята не спят, они уделяют много времени вылизыванию шерсти, но владельцу также требуется ухаживать за шерстью маленького питомца и следить за его гигиеной.

Уход за котенком не только поддерживает здоровье и благополучие вашего питомца, но и помогает вам сблизиться.

Уход за шерстью вашего котенка

Регулярное расчесывание котенка дает возможность проверять шерсть на наличие паразитов, таких как блохи и клещи, и помогает избежать появления волосяных комочков в желудке.

Как расчесывать шерсть котенка

Приступайте к процедуре расчесывания очень осторожно, чтобы ваша кошка к ней привыкла.

Всегда расчесывайте котенка сначала по направлению роста шерсти, а затем против роста, чтобы аккуратно удалить отмершие волоски и образовавшиеся крошечные узелки.

Если удалить узелок шерсти не удается, будьте спокойны и терпеливы, не тяните сильно, чтобы не повредить шерстный покров.

Рекомендуется завершить процедуру ухода за шерстью игрой с котенком, чтобы она вызывала у животного положительные эмоции.

Весной и летом, в сезон линьки, необходимо более регулярно и тщательно расчесывать вашего питомца. Сначала используйте резиновую массажную варежку, а затем — расческу, так вам будет легче избавиться от отмерших волосков.

Как ухаживать за шерстью короткошерстных кошек

Короткошерстных кошек достаточно расчесывать один раз в неделю. Перед расчесыванием вы можете помассировать шерсть питомца против направления ее роста, воспользовавшись перчаткой для груминга, чтобы удалить отмершие волоски и повысить тонус кожи. По возможности используйте мягкую щетку с натуральной шелковой щетиной, чтобы не повредить шерстный покров.

Как ухаживать за шерстью средней длины и шерстью персидских кошек

Ежедневное расчесывание в течение нескольких минут помогает избежать образования узелков и удалить загрязнения. Для этой процедуры лучше всего подходит большая расческа с металлическими зубьями. Следует обратить особое внимание на выбор хорошей расчески и уделить процедуре по уходу за шерстью достаточно времени, так как расческа глубже проникает в шерсть вашего питомца, по сравнению со щеткой, то есть повышается риск раздражения кожи.

Как стричь когти котенку

Котята используют когти, чтобы пометить свою территорию. Если вы хотите избежать ущерба от образования царапин и при этом не допустить отрицательного воздействия на природное поведение кошки, лучший выход из ситуации — стрижка когтей. Это совершенно безболезненная процедура, которая все же может стать потрясением для котенка, поэтому важно начать стричь когти как можно раньше, чтобы ваш питомец мог привыкнуть к стрижке когтей с самого раннего возраста.

Ask your vet - Before you begin clipping your cat’s claws you should ask your vet to explain which part of the nail you can cut without causing pain and bleeding.

Make sure you and your cat are comfortable - Begin by choosing a comfortable place to sit and place your kitten on your lap, holding its body between your thighs. После срезания каждого коготка следует успокоить котенка, погладив его живот.

Guillotine clippers are the best tools for trimming claws - Cut the white tip of the claw, staying well away from the end of the pink triangle, which is the fleshy part at the base of the claw (the quick). Если вы подрежете когти слишком близко к живой части, вы рискуете причинить котенку боль и вызвать кровотечение.

Take your time - It's best to cut a small amount several times rather than to make a big cut.

Когти котенка — хороший показатель его здоровья. Слишком твердые или слишком мягкие когти свидетельствуют о возможном нарушении питания или о бактериальной инфекции, поэтому, если вы заметите любой из этих признаков, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.