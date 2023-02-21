Ageing 12+

Ageing 12+

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для стареющих кошек в возрасте от 12 лет.

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Стимулирует аппетит

У некоторых кошек с возрастом ухудшается сенсорное восприятие запаха и вкуса, что приводит к снижению потребления пищи. Рацион Ageing 12+ помогает стимулировать аппетит зрелых кошек благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет, облегчающей разгрызание.

Комплекс для поддержания здоровья стареющих кошек

Рацион содержит запатентованный* комплекс антиоксидантов, в т.ч. ликопен, а также омега-3 жирные кислоты для поддержания всех систем организма в процессе старения. *Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровье почек

Рацион способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному уровню содержания фосфора.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ