Стимулирует аппетит

У некоторых кошек с возрастом ухудшается сенсорное восприятие запаха и вкуса, что приводит к снижению потребления пищи. Рацион Ageing 12+ помогает стимулировать аппетит зрелых кошек благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет, облегчающей разгрызание.