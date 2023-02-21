Ageing 12+ Gravy
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стареющих кошек в возрасте от 12 лет.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Для кошек старше 12 лет необходимо подобрать особое питание, которое будет учитывать их предпочения и потребности, а также обеспечивать всеми необходимыми для здоровья питательными веществами. Продукт «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в соусе» имеет особый макронутриентный профиль, который инстинктивно предпочитается пожилыми кошками.Для здоровья суставов пожилым кошкам часто необходима дополнительная нутриентная поддержка. Поэтому в состав «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в соусе» включены жирные кислоты Омега-3 в повышенной дозировке (в особенности ЭПК и ДГК). Благодаря умеренному содержанию фосфора рацион «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в соусе» способствует поддержанию функции почек и сохранению здоровья мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Ageing 12+ выпускается также в форме кусочков в желе, а также в виде сухого продукта. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Здоровье суставов: ЭПК/ДГК
Помогает поддерживать здоровье суставов благодаря высокому содержанию жирных кислот ЭПК и ДГК.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому стареющими кошками.
Здоровье почек
Адаптированное содержание фосфора.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Ageing 12+
|1 пауч+ 22 г
|1 пауч + 31 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г