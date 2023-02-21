Ageing 12+ Gravy

Для кошек старше 12 лет необходимо подобрать особое питание, которое будет учитывать их предпочения и потребности, а также обеспечивать всеми необходимыми для здоровья питательными веществами. Продукт «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в соусе» имеет особый макронутриентный профиль, который инстинктивно предпочитается пожилыми кошками.Для здоровья суставов пожилым кошкам часто необходима дополнительная нутриентная поддержка. Поэтому в состав «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в соусе» включены жирные кислоты Омега-3 в повышенной дозировке (в особенности ЭПК и ДГК). Благодаря умеренному содержанию фосфора рацион «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в соусе» способствует поддержанию функции почек и сохранению здоровья мочевыделительной системы. Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Ageing 12+ выпускается также в форме кусочков в желе, а также в виде сухого продукта. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.