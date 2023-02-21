Здоровое пищеварение

Babycat milk содержит тщательно отобранные ультрапереваримые протеины, а также лактозу в таком количестве, что максимально соответствует содержанию её в кошачьем молоке. Состав заменителя молока соответствует особенностям пищеварительной системы котенка, поскольку данный продукт не содержит крахмал (у котят не вырабатывается достаточно фермента для расщепления крахмала). Кишечная флора котенка развивается постепенно в течение нескольких недель. Добавление пребиотиков (ФОС) способствует поддержанию здорового пищеварения.