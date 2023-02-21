Babycat Milk
Порошковый корм для кошек
Полноценный заменитель кошачьего молока для котят с рождения до отъема.
Доступные размеры
1 x 300g
Гармоничный рост
Для устойчивого и гармоничного роста котенка состав Babycat milk максимально приближен к составу кошачьего молока.
Здоровое пищеварение
Babycat milk содержит тщательно отобранные ультрапереваримые протеины, а также лактозу в таком количестве, что максимально соответствует содержанию её в кошачьем молоке. Состав заменителя молока соответствует особенностям пищеварительной системы котенка, поскольку данный продукт не содержит крахмал (у котят не вырабатывается достаточно фермента для расщепления крахмала). Кишечная флора котенка развивается постепенно в течение нескольких недель. Добавление пребиотиков (ФОС) способствует поддержанию здорового пищеварения.
Растворимое молоко
Благодаря своей эксклюзивной формуле, Babycat milk полностью растворяется, без осадка, образуя однородную жидкость (см.инструкцию по приготовлению).
Обогащён ДГК
Нервная система котенка продолжает беспрерывно развиваться после рождения. ДГК, содержащаяся в натуральном кошачьем молоке, способствует развитию когнитивных функций.
|Возраст котенка
|Количество кормлений в день
|Разведенное молоко (мл)
|-
|-
|-
|мин
|макс
|1 неделя
|7
|2
|4
|2 неделя
|6
|5
|10
|3 неделя
|5
|10
|15
|4 неделя
|5
|10
|15
|Возраст котенка
|Количество кормлений в день
|Порошковое молоко (в мерных ложках)
|-
|-
|-
|мин
|макс
|1 неделя
|7
|1/10
|2/10
|2 неделя
|6
|3/10
|5/10
|3 неделя
|5
|5/10
|8/10
|4 неделя
|5
|5/10
|8/10