Fit

Fit

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

15kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Оптимальный нутриентный профиль

Для удовлетворения всех потребностей взрослым кошкам необходимо высококачественное здоровое питание. Рацион Fit 32 содержит точное количество питательных веществ, которые нужны для поддержания здоровья взрослых кошек.

Здоровый вес

Адаптированная калорийность рациона способствует поддержанию идеального веса взрослых кошек.

Выведение комочков шерсти

Помогает стимулировать выведение из пищеварительной системы проглоченной шерсти благодаря содержанию клетчатки особого типа.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ