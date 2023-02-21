Fit
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
400g
2kg
4kg
10kg
15kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Оптимальный нутриентный профиль
Для удовлетворения всех потребностей взрослым кошкам необходимо высококачественное здоровое питание. Рацион Fit 32 содержит точное количество питательных веществ, которые нужны для поддержания здоровья взрослых кошек.
Здоровый вес
Адаптированная калорийность рациона способствует поддержанию идеального веса взрослых кошек.
Выведение комочков шерсти
Помогает стимулировать выведение из пищеварительной системы проглоченной шерсти благодаря содержанию клетчатки особого типа.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, пшеница, кукуруза, животные жиры, дегидратированные протеины свинины*, растительная клетчатка, пшеничная мука, гидролизат протеинов животного происхождения, кукурузный глютен, дрожжи и их частицы, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 13000 MЕ; витамин D3 - 700 MЕ; железо - 35 мг; йод - 3,5 мг; медь - 11 мг; марганец - 45 мг; цинк - 136 мг; селен - 0,09 мг; зоотехнические добавки: хлорид аммония - 5 г; консерванты - aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 32%; сырой жир - 15%; сырая зола - 7,2%; сырая клетчатка - 4,6%; кальций - 1,16%; фосфор - 1,1%; омега-6 - 3,46%; омега-3 - 0,63%, в т. ч. ЭПК/ДГК - 0,2%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|45 г + 1 пауч
|54 г + 1 пауч
|лишний вес
|35 г
|43 г
|51 г
|58 г
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|17 г + 1 пауч
|25 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|39 г + 1 пауч