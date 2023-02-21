Hair and Skin Care

Здоровье кожи и шерсти

Корм Hair & Skin Care представляет собой точно сбалансированную пищевую формулу, которая способствует поддержанию здоровья кожи и шерсти. В состав рациона входят: - Эксклюзивный комплекс питательных веществ, способствующий поддержанию барьерной функции кожи. - Высококачественные протеины, содержащие специфические аминокислоты, которые помогают обеспечивать здоровый рост шерсти и обновление кожи. - Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье кожи и состояние шерсти.