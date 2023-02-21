Hair and Skin Care

Hair and Skin Care

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, для поддержания здоровья кожи и блеска шерсти.

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

10kg

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ВЫГОДА

Клетки кожи постоянно обновляются и имеют значительные потребности в питательных веществах

Чувствительность кожи некоторых котов приводит к неудовлетворительному состоянию шерсти, но надлежащее качество шерсти можно поддерживать благодаря сбалансированному питанию.

Здоровье кожи и шерсти

Корм Hair & Skin Care представляет собой точно сбалансированную пищевую формулу, которая способствует поддержанию здоровья кожи и шерсти. В состав рациона входят: - Эксклюзивный комплекс питательных веществ, способствующий поддержанию барьерной функции кожи. - Высококачественные протеины, содержащие специфические аминокислоты, которые помогают обеспечивать здоровый рост шерсти и обновление кожи. - Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье кожи и состояние шерсти.

Доказанная эффективность

Значительно более блестящая шерсть через 21 день кормления исключительно рационом Hair & Skin Care*. *Внутренние исследования Royal Canin, 2006 г.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

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