<p>Взрослые кошки, постоянно содержащиеся в помещении, менее активны по сравнению с животными, имеющими доступ на улицу. <p>Вот почему для их здоровья так важен полноценный сбалансированный рацион, богатый ценными питательными веществами. ROYAL CANIN® Indoor 27 содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.), уменьшающие объем и неприятный запах стула (последнее особенно актуально для малоактивных кошек в связи с замедленным кишечным транзитом). <p>Умеренное содержание жиров в продукте обеспечивает соответствие между потреблением и расходованием энергии и сохранение нормального веса. Как правило, кошки, живущие в помещении, долго и тщательно ухаживают за шерстью. <p>Благодаря присутствию в составе корма нескольких видов пищевой клетчатки, в частности семян подорожника, облегчается выведение из пищеварительного тракта проглоченной шерсти и снижается вероятность образования волосяных комочков. <p>Обратите внимание также и на другие продукты гаммы ROYAL CANIN® Indoor: Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair и Indoor 7+. Можно выбрать среди них оптимальный с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.