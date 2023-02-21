Indoor 27

Indoor 27

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет. Проживание в помещении.

Доступные размеры

50g

400g

402g

800g

2kg

4kg

10kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Взрослые кошки, постоянно содержащиеся в помещении, менее активны по сравнению с животными, имеющими доступ на улицу. <p>Вот почему для их здоровья так важен полноценный сбалансированный рацион, богатый ценными питательными веществами. ROYAL CANIN® Indoor 27 содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.), уменьшающие объем и неприятный запах стула (последнее особенно актуально для малоактивных кошек в связи с замедленным кишечным транзитом). <p>Умеренное содержание жиров в продукте обеспечивает соответствие между потреблением и расходованием энергии и сохранение нормального веса. Как правило, кошки, живущие в помещении, долго и тщательно ухаживают за шерстью. <p>Благодаря присутствию в составе корма нескольких видов пищевой клетчатки, в частности семян подорожника, облегчается выведение из пищеварительного тракта проглоченной шерсти и снижается вероятность образования волосяных комочков. <p>Обратите внимание также и на другие продукты гаммы ROYAL CANIN® Indoor: Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair и Indoor 7+. Можно выбрать среди них оптимальный с учетом возраста, образа жизни и типа шерсти вашей кошки.

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ВЫГОДА

Ослабление запаха испражнений

Недостаток физической нагрузки может приводить к замедлению кишечного транзита и появлению неприятного запаха стула. Рацион Indoor 27 содержит высокопереваримые протеины (L.I.P.*) и помогает уменьшить объем и запах испражнений. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Умеренная калорийность

Умеренный уровень содержания жиров в рационе соответствует низкому уровню активности кошек, живущих в помещении.

Выведение комочков шерсти

Помогает стимулировать выведение из пищеварительной системы проглоченной шерсти благодаря содержанию клетчатки особого типа, в том числе подорожника.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

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