Indoor Long Hair

Indoor Long Hair

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых длинношерстных кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет. Проживание в помещении.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Выведение комочков шерсти

Длинношерстные кошки, живущие в помещении, особенно предрасположены к образованию и накоплению в пищеварительной системе комочков шерсти. Рацион Indoor Long Hair помогает стимулировать кишечный транзит и способствует выведению проглоченной шерсти естественным путем благодаря содержанию клетчатки особого типа, в том числе подорожника.

Здоровье кожи и красота шерсти

Содержит специфические питательные вещества, в том числе жирные кислоты ЭПК и ДГК, которые способствуют поддержанию здоровья кожи и красоты шерсти.

Здоровье мочевыводящей системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыводящей системы взрослых кошек.

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