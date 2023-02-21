Indoor Long Hair
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых длинношерстных кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет. Проживание в помещении.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
400g
2kg
4kg
10kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Выведение комочков шерсти
Длинношерстные кошки, живущие в помещении, особенно предрасположены к образованию и накоплению в пищеварительной системе комочков шерсти. Рацион Indoor Long Hair помогает стимулировать кишечный транзит и способствует выведению проглоченной шерсти естественным путем благодаря содержанию клетчатки особого типа, в том числе подорожника.
Здоровье кожи и красота шерсти
Содержит специфические питательные вещества, в том числе жирные кислоты ЭПК и ДГК, которые способствуют поддержанию здоровья кожи и красоты шерсти.
Здоровье мочевыводящей системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыводящей системы взрослых кошек.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, рис, изолят растительных протеинов*, пшеница, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, пшеничная мука, растительная клетчатка, соевое масло, свекольный жом, минеральные вещества, дрожжи и их частицы, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника (0,5%), масло огуречника.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 22000 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; железо - 37 мг; йод - 3,7 мг; медь - 11 мг; марганец - 48 мг; цинк - 145 мг; селен - 0,06 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; консерванты - aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 30%; сырой жир - 15%; сырая зола - 8,1%; сырая клетчатка - 4,1%; кальций - 1,1%; фосфор - 1,05%; омега-6 - 4,16%; омега-3 - 0,86%, в т. ч. ЭПК/ДГК - 0,31%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|44 г
|54 г
|64 г
|73 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|25 г + 1 пауч
|35 г + 1 пауч
|45 г + 1 пауч
|53 г + 1 пауч
|лишний вес
|35 г
|43 г
|51 г
|58 г
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|16 г + 1 пауч
|24 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|39 г + 1 пауч