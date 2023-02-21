Выведение комочков шерсти

Длинношерстные кошки, живущие в помещении, особенно предрасположены к образованию и накоплению в пищеварительной системе комочков шерсти. Рацион Indoor Long Hair помогает стимулировать кишечный транзит и способствует выведению проглоченной шерсти естественным путем благодаря содержанию клетчатки особого типа, в том числе подорожника.