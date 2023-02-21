Instinctive Gravy
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
12 x 85g
При выборе рациона для кошки важно обеспечить ее необходимыми питательными веществами, при этом удовлетворив ее пищевые предпочтения. Для здоровой и активной жизни необходим правильный корм, при этом важно, чтобы он нравился кошке. Корм ROYAL CANIN® Instinctive в соусе разработан в соответствии с макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта. Благодаря включению в его состав необходимых витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт сбалансирован и хорошо усваивается. При разработке корма принималась в расчет не только его вкусовая привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе содержит оптимальное количество калорий и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе и в форме паштета.
Пищевое предпочтение
Влажный корм для кошек Instinctive Gravy является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.
Поддержание идеального веса
Исключительно аппетитные тонкие кусочки в соусе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки. * Макронутриентный профиль (MNP) Аббревиатура MNP в продуктах Royal Canin означает формулу продукта с оптимальным балансом белков, жиров и углеводов, адаптированную к индивидуальным предпочтениям разных кошек. MNP гарантирует исключительную аппетитность и длительную привлекательность корма.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм ( в паучах)
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г