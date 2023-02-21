Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

Влажный корм для кошек

Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

При выборе рациона для кошки важно обеспечить ее необходимыми питательными веществами, при этом удовлетворив ее пищевые предпочтения. Для здоровой и активной жизни необходим правильный корм, при этом важно, чтобы он нравился кошке. Корм ROYAL CANIN® Instinctive в соусе разработан в соответствии с макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта.  Благодаря включению в его состав необходимых витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт сбалансирован и хорошо усваивается. При разработке корма принималась в расчет не только его вкусовая привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе содержит оптимальное количество калорий и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе и в форме паштета.

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ВЫГОДА

Пищевое предпочтение

Влажный корм для кошек Instinctive Gravy является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.

Поддержание идеального веса

Исключительно аппетитные тонкие кусочки в соусе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки. * Макронутриентный профиль (MNP) Аббревиатура MNP в продуктах Royal Canin означает формулу продукта с оптимальным балансом белков, жиров и углеводов, адаптированную к индивидуальным предпочтениям разных кошек. MNP гарантирует исключительную аппетитность и длительную привлекательность корма.

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