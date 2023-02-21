Instinctive Jelly
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в желе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1 x 85g
12 x 85g
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание идеального веса
Помогает поддерживать идеальный вес.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Мясо и мясные субпродукты, экстракты растительных протеинов, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 100 МЕ; железо - 4 мг; йод - 0,3 мг; медь - 2,5 мг; марганец - 1,2 мг; цинк - 12 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 11,8%; сырой жир - 4,5%; сырая зола - 1,5%; сырая клетчатка - 0,8%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Влажный корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г