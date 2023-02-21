Instinctive (в паштете)
Влажный корм для кошек
Инстинктив: влажный корм для взрослых кошек. Особый макронутриентный профиль продуктов Royal Canin обеспечивает их высочайшую вкусовую привлекательность для кошек на долгое время. Для кошек в возрасте от 1 до 7 лет.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
При кормлении кошки вполне возможно обеспечить поддержание ее здоровья, удовлетворив одновременно и ее потребности, и предпочтения. Выбор адаптированного корма очень важен для поддержания здоровья, а если кошка будет охотно есть его, она лучше сможет воспользоваться его полезными свойствами. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе обладает макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта. Благодаря включению разнообразных витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт обеспечивает кошке высокоусвояемое и сбалансированное питание. При разработке продукта принималась в расчет не только его привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе отличается оптимальным уровнем калорийности и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению содержания белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе, в соусе и в форме паштета.
Инстинктивное предпочтение
Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.
Поддержание здоровья мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса.
|Вес кошки
|Только паучи
|1 пауч + г крокеты
|3 кг
|2 + 1/4
|25 г
|4 кг
|2 + 3/4
|35 г
|5 кг
|3 + 1/4
|45 г
|6 кг
|3 + 3/4
|54 г