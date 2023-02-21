Instinctive (в паштете)

При кормлении кошки вполне возможно обеспечить поддержание ее здоровья, удовлетворив одновременно и ее потребности, и предпочтения. Выбор адаптированного корма очень важен для поддержания здоровья, а если кошка будет охотно есть его, она лучше сможет воспользоваться его полезными свойствами. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе обладает макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта. Благодаря включению разнообразных витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт обеспечивает кошке высокоусвояемое и сбалансированное питание. При разработке продукта принималась в расчет не только его привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе отличается оптимальным уровнем калорийности и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению содержания белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе, в соусе и в форме паштета.