Instinctive (в паштете)

Instinctive (в паштете)

Влажный корм для кошек

Инстинктив: влажный корм для взрослых кошек. Особый макронутриентный профиль продуктов Royal Canin обеспечивает их высочайшую вкусовую привлекательность для кошек на долгое время. Для кошек в возрасте от 1 до 7 лет.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

При кормлении кошки вполне возможно обеспечить поддержание ее здоровья, удовлетворив одновременно и ее потребности, и предпочтения. Выбор адаптированного корма очень важен для поддержания здоровья, а если кошка будет охотно есть его, она лучше сможет воспользоваться его полезными свойствами. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе обладает макронутриентным профилем, инстинктивно предпочитаемым взрослыми кошками. Тщательно отобранные ингредиенты обеспечивают высокую вкусовую привлекательность продукта. Благодаря включению разнообразных витаминов, аминокислот и минеральных веществ продукт обеспечивает кошке высокоусвояемое и сбалансированное питание. При разработке продукта принималась в расчет не только его привлекательность, но и его способность поддерживать нормальный вес животного и здоровье его мочевыделительной системы. ROYAL CANIN® Instinctive в соусе отличается оптимальным уровнем калорийности и обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря сбалансированному соотношению содержания белков и клетчатки. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Instinctive выпускается также в форме кусочков в желе, в соусе и в форме паштета.

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ВЫГОДА

Инстинктивное предпочтение

Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.

Поддержание здоровья мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Поддержание идеального веса

Способствует поддержанию идеального веса.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ