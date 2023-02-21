Norwegian Forest Cat Adult

Norwegian Forest Cat Adult

Сухой корм для кошек

Сбалансированный и полноценный корм для кошек – Специально для норвежских лесных кошек – Старше 12 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

10kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Продукт ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult, предназначенный для питания кошек породы Норвежская лесная, создан  с учетом потребностей взрослой кошки в питательных веществах. Текстура, треугольная форма и размер крокет разработаны специально для сильных челюстей норвежской лесной кошки, чтобы увеличить время разгрызания и сократить скорость поедания корма.<p>Сбалансированный комплекс различных видов клетчатки естественным образом нормализует кишечный транзит, сокращая и регулируя образование волосяных комочков.<p>Норвежская лесная кошка отличается роскошной и плотной шерстью с жестким водоотталкивающим остевым волосом и густым подшерстком. Поэтому в состав продукта ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult включен особый комплекс питательных веществ, поддерживающий барьерную функцию кожи. Рацион помогает поддерживать здоровье кожи и красоту шерсти вашей кошки.<p>Адаптированная формула продукта способствует поддержанию оптимального веса, а также поддерживает здоровье костей и суставов. Обогащенный L-карнитином, веществом, участвующем в липидном обмене, рацион ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult улучшает метаболизм жиров.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Специально для челюстей норвежской дикой кошки

Специально разработанные трехконечные гранулы подходят для крепких челюстей норвежской дикой кошки. Уникальный хруст способствует жеванию пищи и замедляет тем самым скорость еды.

Эксклюзивный рецепт

Масло огуречной травы и L-карнитин.

Здоровая кожа и шерсть

Эксклюзивная смесь питательных веществ помогает поддерживать защитный барьер кожи и сохранять здоровье кожи и шерсти. Обогащен жирными кислотами омега-3 и -6.

Уменьшение образования комков шерсти

Специальная смесь волокон помогает удалять проглоченную шерсть, стимулируя ее прохождение по пищеварительному тракту и уменьшая образование комков шерсти.

L-карнитин

L-карнитин поддерживает жировой обмен;

Здоровье мочевыводящих путей

Рецепт со сбалансированным содержанием минералов помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ