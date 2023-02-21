Norwegian Forest Cat Adult
Сухой корм для кошек
Сбалансированный и полноценный корм для кошек – Специально для норвежских лесных кошек – Старше 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Продукт ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult, предназначенный для питания кошек породы Норвежская лесная, создан с учетом потребностей взрослой кошки в питательных веществах. Текстура, треугольная форма и размер крокет разработаны специально для сильных челюстей норвежской лесной кошки, чтобы увеличить время разгрызания и сократить скорость поедания корма.<p>Сбалансированный комплекс различных видов клетчатки естественным образом нормализует кишечный транзит, сокращая и регулируя образование волосяных комочков.<p>Норвежская лесная кошка отличается роскошной и плотной шерстью с жестким водоотталкивающим остевым волосом и густым подшерстком. Поэтому в состав продукта ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult включен особый комплекс питательных веществ, поддерживающий барьерную функцию кожи. Рацион помогает поддерживать здоровье кожи и красоту шерсти вашей кошки.<p>Адаптированная формула продукта способствует поддержанию оптимального веса, а также поддерживает здоровье костей и суставов. Обогащенный L-карнитином, веществом, участвующем в липидном обмене, рацион ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult улучшает метаболизм жиров.
Специально для челюстей норвежской дикой кошки
Специально разработанные трехконечные гранулы подходят для крепких челюстей норвежской дикой кошки. Уникальный хруст способствует жеванию пищи и замедляет тем самым скорость еды.
Эксклюзивный рецепт
Масло огуречной травы и L-карнитин.
Здоровая кожа и шерсть
Эксклюзивная смесь питательных веществ помогает поддерживать защитный барьер кожи и сохранять здоровье кожи и шерсти. Обогащен жирными кислотами омега-3 и -6.
Уменьшение образования комков шерсти
Специальная смесь волокон помогает удалять проглоченную шерсть, стимулируя ее прохождение по пищеварительному тракту и уменьшая образование комков шерсти.
L-карнитин
L-карнитин поддерживает жировой обмен;
Здоровье мочевыводящих путей
Рецепт со сбалансированным содержанием минералов помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки.
|Вес кошки
|умеренные потребности в энергии
|Высокая потребность в энергии
|3 кг - 4 кг
|35 - 43 г (13- 21 г + 1 пакетик)
|44 - 54 г (22-32 г + 1 пакетик)
|5 кг - 6 кг
|51-58 г (29 - 36 г + 1 пакетик)
|64- 73 г (41 - 50 г + 1 пакетик)
|7 кг - 8 кг
|65 - 71 г (42 - 49 г + 1 пакетик)
|81 - 89 г (59 - 67 г + 1 пакетик)