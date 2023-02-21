Продукт ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult, предназначенный для питания кошек породы Норвежская лесная, создан с учетом потребностей взрослой кошки в питательных веществах. Текстура, треугольная форма и размер крокет разработаны специально для сильных челюстей норвежской лесной кошки, чтобы увеличить время разгрызания и сократить скорость поедания корма.<p>Сбалансированный комплекс различных видов клетчатки естественным образом нормализует кишечный транзит, сокращая и регулируя образование волосяных комочков.<p>Норвежская лесная кошка отличается роскошной и плотной шерстью с жестким водоотталкивающим остевым волосом и густым подшерстком. Поэтому в состав продукта ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult включен особый комплекс питательных веществ, поддерживающий барьерную функцию кожи. Рацион помогает поддерживать здоровье кожи и красоту шерсти вашей кошки.<p>Адаптированная формула продукта способствует поддержанию оптимального веса, а также поддерживает здоровье костей и суставов. Обогащенный L-карнитином, веществом, участвующем в липидном обмене, рацион ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult улучшает метаболизм жиров.