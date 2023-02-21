Siamese Adult

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей кошки сиамской породы

Специально разработанная в форме тубы с отверстием крокета адаптирована для узких удлиненных челюстей кошки сиамской породы. Уникальная форма крокеты облегчает кошке захват и стимулирует животное к разгрызанию, что снижает скорость потребления корма.