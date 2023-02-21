Diabetic

Diabetic

Сухой корм для кошек

Полноценная диета для кошек, предназначенная для регулирования их потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов.

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Стабильное содержание сахара в крови

Специальный состав, который помогает регулировать уровень сахара в крови после приема пищи у кошек, больных диабетом.

Высокое содержание белка

High protein content. Maintenance of muscle mass is essential in diabetic cats.

Низкое содержание крахмала

В корме понижено содержание крахмала.  Низкое содержание жира: Умеренное содержание жира помогает поддерживать здоровый вес

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