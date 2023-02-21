Diabetic
Сухой корм для кошек
Полноценная диета для кошек, предназначенная для регулирования их потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
400g
1.5kg
3.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Стабильное содержание сахара в крови
Специальный состав, который помогает регулировать уровень сахара в крови после приема пищи у кошек, больных диабетом.
Высокое содержание белка
High protein content. Maintenance of muscle mass is essential in diabetic cats.
Низкое содержание крахмала
В корме понижено содержание крахмала. Низкое содержание жира: Умеренное содержание жира помогает поддерживать здоровый вес
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Состав: обезвоженный белок птицы, ячмень, пшеничный глютен*, рис, кукурузный глютен, изолят соевого белка*, тапиока, животные жиры, гидролизованные животные белки, растительные волокна, мякоть цикория, минералы, рыбий жир, оболочки и семена подорожника, фруктоолигосахариды, соевое масло, экстракт календулы (источник лютеина). Источники углеводов: ячмень, тапиока.
Добавки (на кг): Питательные добавки: Витамин А: 25 00 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (Железо): 33 мг, E2 (Йод): 3,3 мг, E4 (Медь): 10 мг, E5 (Марганец): 43 мг, E6 (Цинк): 130 мг, E8 (Селен): 0,05 мг – Консерванты – Антиоксиданты.
Аналитический состав: Аналитические компоненты: белок: 46,0% – жиры: 12,0% – зола: 6,4% – клетчатка: 3,8% – Крахмал: 19% – Общее содержание сахара: 1,5% – Существенные жирные кислоты: 2,88%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес кошки (кг)
|Худой
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|Граммы
|Чашек
|Граммы
|Чашек
|Граммы
|Чашек
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4,5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|7/8
|63
|6/8
|51
|4/8
|5,5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|6/8
|58
|5/8
|6,5
|91
|1
|76
|7/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|6/8
|7,5
|101
|1 + 1/8
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1 + 1/8
|88
|1
|71
|6/8
|8,5
|111
|1 + 2/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1 + 2/8
|96
|1
|77
|7/8
|9,5
|120
|1 + 3/8
|100
|1 + 1/8
|80
|7/8
|10
|124
|1 + 3/8
|104
|1 + 1/8
|83
|7/8