Полноценная диета для кошек, предназначенная для регулирования их потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов.

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