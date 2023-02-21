Diabetic

Diabetic

Влажный корм для кошек

Полноценный консервированный корм для кошек, предназначенный для регулирования потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов (тонкие ломтики в соусе).

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Стабилизация уровня сахара в крови

Специальный состав, который помогает регулировать уровень сахара в крови после приема пищи у кошек, больных диабетом.

Низкое содержание крахмала

В корме понижено содержание крахмала.

Высокое содержание белка

У кошек, больных диабетом, важно сохранять мышечную массу.

Рекомендации по кормлению

При диабете важно поддерживать состав пищи и ее количество как можно более постоянными. Проконсультируйтесь, пожалуйста, об этом с вашим ветеринаром.

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