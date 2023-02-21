Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Влажный корм для кошек

Полное диетическое питание для взрослых кошек.

Доступные размеры

12 x 85g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Контроль массы тела

Обеспечивает  безопасное снижение веса и уменьшает риск его повторного набора.

Контроль выпрашивания

Диетологическое  решение, поддерживающее у кошек ощущение сытости между кормлениями.

Поддержка мышечной массы

Повышенное  содержание белка помогает поддерживать мышечную массу в процессе снижения веса.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ