Satiety Weight Management
Влажный корм для кошек
Полное диетическое питание для взрослых кошек.
Доступные размеры
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Контроль массы тела
Обеспечивает безопасное снижение веса и уменьшает риск его повторного набора.
Контроль выпрашивания
Диетологическое решение, поддерживающее у кошек ощущение сытости между кормлениями.
Поддержка мышечной массы
Повышенное содержание белка помогает поддерживать мышечную массу в процессе снижения веса.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, яйца и яйцепродукты, минеральные вещества, источники углеводов, моллюски и ракообразные.
Добавки (на 1 кг)*: Питательные добавки: Витамин D3: 235 ME, Железо: 7 мг, Йод: 0,23 мг, Медь: 1,9 мг, Марганец: 2 мг, Цинк: 20 мг.
Содержание питательных веществ (на 100 гр корма): Белки: 7,5%, Жиры: 2,2%, Минеральные вещества: 1,7%, Клетчатка пищевая: 1,3%, Влажность: 84%, Обменная (метаболическая) энергия (С)**: 610 ккал/кг
|Вес кошки
|Нормальный вес
|Избыточный вес
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|34
|3/8
|27
|3/8
|3 кг
|45
|4/8
|36
|4/8
|4 кг
|55
|5/8
|44
|4/8
|5 кг
|64
|6/8
|51
|5/8
|6 кг
|73
|7/8
|59
|6/8
|7 кг
|82
|1
|65
|6/8
|8 кг
|90
|11/8
|72
|7/8
|9 кг
|98
|12/8
|78
|1
|10 кг
|105
|12/8
|84
|1
|Нормальный вес
|Избыточный вес(при пониженной активности)
|Вес кошки
|1 упаковка влажного кормаSenior Consult Stage 2+ сухой корм
|1 упаковка влажного кормаSenior Consult Stage 2+ сухой корм
|Сухой корм (г)
|Сухой корм(мерных стаканов)
|Сухой корм (г)
|Сухой корм(мерных стаканов)
|2 кг
|8
|1/8
|1
|-
|3 кг
|19
|2/8
|10
|1/8
|4 кг
|30
|3/8
|19
|2/8
|5 кг
|39
|4/8
|26
|3/8
|6 кг
|48
|5/8
|33
|3/8
|7 кг
|56
|5/8
|40
|4/8
|8 кг
|64
|6/8
|47
|5/8
|9 кг
|72
|7/8
|53
|5/8
|10 кг
|80
|1
|59
|6/8