Sensitivity Control

Sensitivity Control

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Защита пищеварительной системы

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ