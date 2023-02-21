Sensitivity Control
Сухой корм для кошек
Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
400g
1.5kg
3.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Защита пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, дегидратированной протеины мяса утки, растительная клетчатка, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, животные жиры, рыбий жир, соевое масло, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина ). Источники протеинов: дегидратированной протеины мяса утки, гидролизат протеинов животного происхождения. Источник углеводов: рис.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 26500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 41 мг; E2 (йод) - 3,6 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 53 мг; E6 (цинк) - 150 мг; E8 (селен) -0,25 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин -27,0%; сырой жир - 11,0%; сырая зола - 9,6%; сырая клетчатка - 6,1%; на 1 кг незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота, арахидоновая кислота) - 24,0 г; ЭПК / ДГК - 3,5 г; Oмега-3 жирные кислоты - 7,9 г.
|Вес (кг)
|Недостаточый вес (г)
|Нормальный вес (г)
|Избыточный вес (г)
|2
|44
|36
|29
|3
|58
|49
|39
|4
|71
|60
|48
|6
|95
|80
|64
|8
|117
|98
|78