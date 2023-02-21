Sensitivity Control Chicken with Rice
Влажный корм для кошек
Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК/ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Здоровье пищеварительной системы
Адаптирован содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Мясо и мясные субпродукты, злаки, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы. Отобранный источник протеинов: мясо курицы (38%). Отобранный источник углеводов: рис (4%).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 350 MЕ; E1 (железо) - 11 мг; E2 (йод) - 0,4 мг; E4 (медь) - 3,5 мг; E5 (марганец) - 3,3 мг; E6 (цинк) - 33 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 0,45 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 7,1%; сырой жир - 6,1%; сырая зола - 1,5%; сырая клетчатка - 0,9%; влажность - 79,6%; незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота арахидоновая кислота) -1,76%; ЭПК & ДГК - 0,12%.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Пауч
|Нормальный вес (г)
|Пауч
|Избыточный вес
|Пауч
|2
|145
|1+1/2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|250
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|410
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|370
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2