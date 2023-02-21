Sensitivity Control Chicken with Rice

Sensitivity Control Chicken with Rice

Влажный корм для кошек

Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК/ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Адаптирован содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

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