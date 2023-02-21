Urinary S/O
Влажный корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек склонных к полноте, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Идиопатический цистит
Благодаря высокому содержанию влаги в рационе, Urinary S/O увеличивает разведения мочи. Поскольку почти 64% случаев ЗНМП* у котов - идиопатический цистит, в случае обострения следует отдавать предпочтение влажному питанию.
Растворение струвитных камней
Рацион Urinary S/O эффективно растворяет струвитные камни.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Ненасыщенная моча — это среда, в которой кристаллы не могут разрастаться. Таким образом, создается среда, неблагоприятная для образования кристаллов струвита и оксалата кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
Разбавление мочи
Разбавление мочи уменьшает концентрацию струвитов и оксалатов кальция в моче. Также больший объем мочи обеспечивает регулярное вымывание мочевого пузыря.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|170
|2
|140
|1 +1/2
|110
|1+1/2
|2.5
|195
|2 +1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3
|225
|2 +1/2
|185
|2
|150
|2
|3.5
|250
|3
|210
|2 +1/2
|165
|2
|4
|275
|230
|2 +1/2
|185
|2
|4.5
|300
|3 +1/2
|250
|3
|200
|2 +1/2
|5
|325
|4
|270
|3
|215
|2 +1/2
|5.5
|345
|4
|290
|3 +1/2
|230
|2 +1/2
|6
|365
|4 +1/2
|305
|3 +1/2
|245
|3
|6.5
|390
|4 +1/2
|325
|4
|260
|3
|7
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|7.5
|430
|5
|360
|4
|285
|3 +1/2
|8
|450
|5 +1/2
|375
|4 +1/2
|300
|3 +1/2
|8.5
|470
|5 +1/2
|390
|4 +1/2
|315
|3 +1/2
|9
|490
|6
|410
|5
|325
|4
|9.5
|510
|66
|425
|5
|340
|4
|10
|530
|6
|440
|5
|350
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ URINARY S/O DRY
|Вес (кг)
|Пауч
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|21
|2/8
|14
|1/8
|6
|1/8
|3
|1+
|35
|3/8
|26
|2/8
|15
|1/8
|4
|1+
|48
|4/8
|37
|3/8
|23
|2/8
|5
|1+
|61
|6/8
|47
|4/8
|30
|3/8
|6
|1+
|72
|7/8
|57
|5/8
|37
|3/8
|7
|1+
|84
|1
|66
|6/8
|44
|4/8
|8
|1+
|94
|1+1/8
|75
|7/8
|50
|5/8
|9
|1+
|105
|1+2/8
|84
|1
|57
|5/8
|10
|1+
|115
|1+3/8
|93
|1+1/8
|63
|6/8