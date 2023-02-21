Urinary S/O

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Ненасыщенная моча, это среда, в которой кристаллы не могут разрастаться. Таким образом, создается среда, неблагоприятная для образования кристаллов струвита и оксалата кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).