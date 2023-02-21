Urinary S/O Moderate Calorie

Urinary S/O Moderate Calorie

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для кошек склонных к полноте, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

7kg

9kg

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Умеренное содержание калорий

Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.

Разбавление мочи

Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).

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