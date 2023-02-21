Urinary S/O Moderate Calorie
Сухой корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек склонных к полноте, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
400g
1.5kg
3.5kg
7kg
9kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Умеренное содержание калорий
Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.
Разбавление мочи
Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, пшеничный глютен*, кукурузная мука, растительная клетчатка, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, животные жиры, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Аналитические компоненты: пищевые добавки: витамин A - 21500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 35 мг; E2 (йод) - 3,5 мг; E4 (медь) - 11 мг; E5 (марганец) - 46 мг; E6 (цинк) - 134 мг; E8 (селен) - 0,06 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Сырой протеин - 34%; сырой жир - 11%; сырая зола - 8,8%; сырая клетчатка -7%; кальций - 1%; фосфор - 0,9%; натрий - 1,2%; хлориды - 2,14%; калий - 1%; магний -0,06%; сера - 0,7%; общий таурин - 0,22%; ЭПК & ДГК - 0,32%; L-карнитин - 200 мг/кг. Вещества, которые подкисляют мочу: кальций сульфат (1,3%), DL-метионин (0,43%).
|Вес
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|36
|3/8
|29
|3/8
|2.5
|42
|4/8
|34
|3/8
|3
|48
|5/8
|39
|4/8
|3.5
|54
|5/8
|43
|4/8
|4
|59
|6/8
|47
|4/8
|4.5
|64
|6/8
|51
|5/8
|5
|69
|7/8
|55
|5/8
|5.5
|74
|7/8
|59
|6/8
|6
|79
|1
|63
|6/8
|6.5
|84
|1
|67
|6/8
|7
|88
|1
|70
|7/8
|7.5
|92
|1 + 1/8
|74
|7/8
|8
|97
|1 + 1/8
|77
|7/8
|8.5
|101
|1 + 2/8
|81
|1
|9
|105
|1 + 2/8
|84
|1
|9.5
|109
|1 + 2/8
|87
|1
|10
|113
|1 + 3/8
|91
|1 + 1/8
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ URINARY S/O MODERATE CALORIE WET
|Вес
|Пауч
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|18
|2/8
|10
|1/8
|3
|1+
|31
|3/8
|19
|2/8
|4
|1+
|43
|4/8
|28
|3/8
|5
|1+
|55
|5/8
|36
|3/8
|6
|1+
|65
|6/8
|44
|4/8
|7
|1+
|76
|7/8
|51
|5/8
|8
|1+
|86
|1
|58
|6/8
|9
|1+
|95
|1 + 1/8
|65
|6/8
|10
|1+
|105
|1 + 2/8
|72
|7/8