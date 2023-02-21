Urinary S/O Moderate Calorie
Влажный корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек склонных к лишнему весу, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Разбавление мочи
Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи)
Умеренное содержание калорий
Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаковые, субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, масла и жиры, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 170 MЕ; E1 (железо) - 2 мг; E2 (йод) - 0,25 мг; E4 (медь) - 2 мг; E5 (марганец) - 0,5 мг; E6 (цинк) - 5 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 9,5%; сырой жир - 2,7%; сырая зола - 1,7%; сырая клетчатка - 1,3%; влажность - 81,5%; таурин (общий) - 0,085%; %; кальций - 0,22%; фосфор - 0,19%; натрий - 0,26%; магний - 0,01%; калий - 0,16%; хлориды - 0,33%; сера - 0,16%. Вещества, которые подкисляют мочу: кальций сульфат - 0,25%; DL-метионин - 0,03%.
|Вес
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.c)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.c)
|2
|160
|2
|130
|1 +1/2
|2.5
|185
|2
|150
|2
|3
|215
|2 +1/2
|170
|2
|3.5
|240
|3
|190
|2
|4
|260
|3
|210
|2 +1/2
|4.5
|285
|3 +1/2
|225
|2 +1/2
|5
|305
|3 +1/2
|245
|3
|5.5
|330
|4
|260
|3
|6
|350
|4
|280
|3 +1/2
|6.5
|370
|4 +1/2
|295
|3 +1/2
|7
|390
|4 +1/2
|310
|3 +1/2
|7.5
|410
|5
|325
|4
|8
|430
|5
|340
|4
|8.5
|445
|5
|355
|4
|9
|465
|5 +1/2
|370
|4 +1/2
|9.5
|485
|5 +1/2
|385
|4 +1/2
|10
|500
|6
|400
|4 +1/2
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|URINARY S/O MODERATE CALORIE DRY
|Вес
|Пауч
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.c)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.c)
|2
|1+
|18
|2/8
|10
|1/8
|3
|1+
|31
|3/8
|19
|2/8
|4
|1+
|43
|4/8
|28
|3/8
|5
|1+
|55
|5/8
|36
|3/8
|6
|1+
|65
|6/8
|44
|4/8
|7
|1+
|76
|7/8
|51
|5/8
|8
|1+
|86
|1
|58
|6/8
|9
|1+
|95
|1 + 1/8
|65
|6/8
|10
|1+
|105
|1 + 2/8
|72
|7/8