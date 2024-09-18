Англо-французская малая гончая
Об англо-французской малой гончей
Эти собаки с крепким, хорошо сбалансированным телосложением никогда не бывают тяжеловесными. Если смотреть сверху, они очень похожи на других французских гончих. Как в Великобритании, так и во Франции сложились богатые традиции разведения охотничьих собак.
Появление англо-французской малой гончей стало результатом обмена между двумя странами традициями охотничьего собаководства, уходящими корнями в далекое прошлое. К сожалению, эта порода долгое время не признавалась многими собаководами. Она получила признание лишь благодаря стараниям нескольких преданных заводчиков. В настоящее время собак этой породы широко используют для охоты на зайцев, волков и кабанов.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Живые / Преданные / Независимые
Основные факты
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требуются большие физические нагрузки
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Здоровье на протяжении всей жизни
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