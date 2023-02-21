Влажный корм для собак с тусклой и сухой шерстью. <p>Точно сбалансированная формула обеспечивает рост красивой и здоровой шерсти.<p>Густой и шелковистый шерстный покров вашей собаки - следствие сбалансированного питания и хорошего здоровья. Рацион питает красивую шерсть изнутри.