Coat Care

Coat Care

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для собак разных размеров с тусклой и жесткой шерстью

Доступные размеры

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Влажный корм для собак с тусклой и сухой шерстью. <p>Точно сбалансированная формула обеспечивает рост красивой и здоровой шерсти.<p>Густой и шелковистый шерстный покров вашей собаки - следствие сбалансированного питания и хорошего здоровья. Рацион питает красивую шерсть изнутри.

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ВЫГОДА

Густая и шелковистая шерсть - следствие сбалансированного питания и признак здоровья вашей собаки

Позаботьтесь о красоте и здоровье шерсти изнутри благодаря специально подобраному рациону.

Поддержание качества и блеска шерсти

Точно сбалансированная формула рациона обеспечивает оптимальный состав питательных веществ для здорового роста и блеска шерсти.

Программа питания Canine Care Nutrition

Здоровое и сбалансированное питание, идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ