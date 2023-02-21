Cocker Adult

Cocker Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы кокер-спаниель в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Здоровье кожи и шерсти

Cocker adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.

Идеальный вес

Рацион помогает поддерживать идеальный вес кокер-спаниеля.

Здоровье сердца

Формула рациона способствует поддержанию здоровья сердечной мышцы.

Эксклюзивная крокета

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ