Cocker Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы кокер-спаниель в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
3kg
12kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Здоровье кожи и шерсти
Cocker adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.
Идеальный вес
Рацион помогает поддерживать идеальный вес кокер-спаниеля.
Здоровье сердца
Формула рациона способствует поддержанию здоровья сердечной мышцы.
Эксклюзивная крокета
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, изолят растительных протеинов*, рыбий жир, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), масло огуречника (0,1%), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 30500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 42 мг; йод - 4,2 мг; медь- 13 мг; марганец - 54 мг; цинк - 142 мг; сeлeн - 0,09 мг; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 14%; сырая зола - 5,1%; сырая клетчатка - 1,4%; ЭПК/ДГК - 0,4%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|10 кг
|138 г (1+5/8)
|160 г (1+7/8)
|11 кг
|148 г (1+6/8)
|172 г (2+1/8)
|12 кг
|158 г (1+7/8)
|183 г (2+2/8)
|14 кг
|178 г (2+ 1/8)
|206 г (2+4/8)
|16 кг
|196 г (2+3/8)
|227 г (2+6/8)
|мерный стакан 240 мл - 83г